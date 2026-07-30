Pontevedra: intensifican la alerta por sumisión química en los eventos de verano

En pleno ecuador de la temporada festiva en la provincia, cuando las verbenas, romerías y macroconciertos abarrotan las noches del verano pontevedrés, la Comandancia de la Guardia Civil activa una campaña de concienciación orientada a prevenir agresiones sexuales, situaciones de acoso y episodios de sumisión química. La premisa central del instituto armado es rotunda: el aislamiento es el mayor aliado del agresor y la mejor barrera de protección en el entorno nocturno es no quedarse jamás solo o sola.

Los agentes advierten de que las situaciones de riesgo en los entornos de ocio raras veces surgen de forma abrupta, sino que suelen iniciarse mediante un proceso de manipulación progresiva. Los agresores detectan los momentos de despiste, cansancio o intoxicación por alcohol para ganarse la confianza de la víctima con falsas promesas de protección.

Argumentos en apariencia inofensivos como «yo te acompaño» o «tus amigos ya se han ido» buscan en realidad el aislamiento, apartando a la persona de su grupo hacia zonas deshabitadas o vehículos.

«El instinto es la mejor protección», recuerdan, y se debe desconfiar si alguien insiste en alejarnos del grupo de acompañantes o intenta que no se avise a nadie.

La premisa central del instituto armado es rotunda: el aislamiento es el mayor aliado del agresor y la mejor barrera de protección en el entorno nocturno es no quedarse jamás solo o sola

Entre las principales alertas lanzadas por la Comandancia figura la amenaza de la sumisión química, una práctica que puede pasar desapercibida en sus primeros minutos. Somnolencia repentina, desorientación, lagunas de memoria o una sensación de embriaguez desproporcionada con respecto a lo consumido son síntomas de alarma inmediatos.

Para evitar el suministro no deseado de sustancias, la Guardia Civil insiste en no aceptar nunca copas de desconocidos y no perder de vista la propia bebida en ningún momento de la noche.

De cara al regreso a casa y al desarrollo de las jornadas festivas, el instituto armado recomienda fijar de antemano puntos de encuentro entre amigos, salir de casa con la batería del teléfono móvil completa (o una batería externa) y utilizar las aplicaciones para compartir la ubicación en tiempo real con contactos de confianza.

Noticias relacionadas

Asimismo, se apela a la responsabilidad colectiva del grupo: si un compañero muestra signos de intoxicación o vulnerabilidad, la pauta debe ser el acompañamiento constante y nunca dejarlo desamparado. Ante cualquier sospecha, actitud anómala o situación de peligro, las autoridades recomiendan mantenerse en zonas transitadas y contactar de inmediato con la Guardia Civil (062) o con Emergencias (112).