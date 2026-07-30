Pontevedra consolida su torneo internacional de ajedrez como una referencia nacional

El XIV Torneo Internacional Cidade de Pontevedra baja hoy el telón tras una semana en la que el ajedrez ha vuelto a convertir a la ciudad en uno de los principales puntos de encuentro del panorama nacional. Aunque finalmente no se logró superar el récord histórico de participación, la organización hace un balance muy positivo de una edición que ha reunido a 239 jugadores procedentes de 22 países diferentes y que confirma el crecimiento de una cita ya consolidada en el calendario.

El director del torneo, Pablo García, reconoce que la intención era superar la marca de 257 participantes alcanzada en anteriores ediciones, aunque considera que el resultado mantiene la línea ascendente del evento. «Nos hubiera gustado batir el récord, pero seguimos creciendo en otros aspectos», explica.

Uno de ellos ha sido el carácter internacional del torneo. Esta edición ha reunido a jugadores de 22 nacionalidades, el mayor número registrado hasta la fecha, un dato que refleja la creciente proyección del campeonato pontevedrés. García destaca especialmente la presencia de 17 ajedrecistas llegados desde la India, país al que define como «la gran potencia mundial del ajedrez» en la actualidad.

Otra de las novedades de esta edición ha sido el traslado al Pabellón Deportivo Universitario, una ubicación que ha recibido una valoración muy positiva tanto por parte de la organización como de los participantes. García subraya la comodidad que ofrece un recinto de estas características, especialmente para los jugadores que viajan acompañados por sus familias.

«Muchos aprovechan el torneo para conocer Pontevedra y tener el hotel y la sala de juego prácticamente en el mismo sitio es una ventaja importante», señala.

Aunque una de las grandes ausencias fue la del gran maestro iraní Mahdi Gholami, que finalmente no pudo desplazarse a la ciudad, el torneo sí contó con destacados nombres del panorama internacional, como Andrea Stella, José Roberto Elías o la gran maestra española Sabrina Vega.

Entre los participantes se encontraba también Sara Ortega, que regresaba por tercera o cuarta vez al torneo, aunque admite entre risas que ya ha perdido la cuenta. Su balance deportivo fue de menos a más. «Empecé un poquito mal, pero al final terminé ganando y me voy con buen sabor de boca», comenta risueña.

La jugadora también destaca el cambio de sede como uno de los aspectos más positivos de esta edición. Entre ronda y ronda aprovechó para pasear por el entorno del río Lérez, una posibilidad que, asegura, contribuye a hacer más agradable la experiencia de competir en Pontevedra.

En las gradas, el torneo también deja historias familiares. Vicente Prado sigue con atención cada movimiento de su nieto, Xoel Prado, un jugador de apenas 11 años que participa por primera vez en la competición. Ambos llegaron desde Marín para vivir la experiencia.

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«Le tocó contra un rival mayor, pero de momento le está aguantando muy bien», comenta el abuelo sin apartar la mirada de la mesa de su nieto. Xoel ya acumula experiencia en distintos campeonatos pese a su juventud, y Vicente sin duda le acompañará en todos ellos, apoyándole siempre.