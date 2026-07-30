El Pontevedra busca dos refuerzos ofensivos para completar su plantilla

El Pontevedra CF afronta la recta decisiva de la planificación de su plantilla con la prioridad de incorporar al menos dos futbolistas de carácter ofensivo. El equipo ha experimentado una profunda renovación tras las numerosas salidas del verano y todavía necesita aumentar sus alternativas en ataque antes del comienzo de la temporada.

La intención no pasa únicamente por completar el número de efectivos disponibles. El club pretende esperar por opciones que mejoren el nivel actual de la plantilla y aporten recursos diferentes a los que ya tiene. La posible llegada de dos o tres jugadores dependerá, por tanto, de las oportunidades que ofrezca el mercado durante las próximas semanas.

El primer amistoso de la pretemporada confirmó que el Pontevedra ya dispone de una base competitiva sobre la que construir el nuevo proyecto. Los granates se impusieron por 1-2 al Deportivo Fabril en Vilalonga, con goles de Álex Compa e Ilias Charid, y ofrecieron una imagen sólida durante buena parte del encuentro.

El partido, disputado el miércoles, permitió comprobar también la rápida integración de los fichajes. Seis de los nuevos jugadores —Iker Galindo, David Alba, Rui Pedro, Jerín Ramos, Ilias Charid e Iñaki Elejalde— formaron parte del once inicial y tuvieron un peso importante en el rendimiento del equipo.

Jerín Ramos aportó despliegue y equilibrio en el centro del campo, mientras Ilias Charid dejó algunas de las acciones más destacadas en posiciones de ataque; el mediapunta mostró capacidad para desenvolverse en espacios reducidos y completó su estreno con el segundo gol del Pontevedra, después de una acción de Marcos Bravo por la banda derecha.

El equipo trató de combinar desde atrás y concedió protagonismo a sus futbolistas de mayor calidad técnica. La presencia conjunta de Yelko Pino, Jerín e Ilias favoreció una circulación fluida y permitió al Pontevedra instalarse durante algunos tramos en campo contrario, sin renunciar a la solidez defensiva que caracterizó al conjunto durante la pasada temporada.

Las buenas sensaciones no ocultan, sin embargo, que la plantilla sigue en construcción. El Pontevedra perdió continuidad a medida que avanzó el amistoso y se sucedieron las sustituciones. El Fabril disponía de un mayor número de efectivos, mientras el conjunto granate tuvo que recurrir a varios jugadores del filial para completar el encuentro.

En este sentido, cabe recordar que Álex González y Raúl Marqueta continúan al margen por molestias físicas. La situación del capitán no genera especial preocupación y su reincorporación al trabajo será progresiva, mientras el guardameta permanece parado como medida preventiva después de sentir molestias en una zona que ya le había causado problemas durante la pasada campaña.

Esa falta de profundidad resulta especialmente visible en las posiciones ofensivas. Las llegadas pendientes permitirían ampliar las posibilidades en las bandas, la mediapunta y la delantera, además de facilitar la gestión de los minutos durante una temporada exigente. El objetivo es evitar que las ausencias o el desgaste reduzcan excesivamente las alternativas del equipo.

La renovación del plantel obliga también a mantener la prudencia. El Pontevedra conserva parte de la estructura que le permitió completar una gran campaña, pero ha perdido jugadores relevantes y necesita reconstruir automatismos. La buena respuesta de las nuevas incorporaciones supone un primer paso, aunque el equipo todavía debe ganar continuidad.

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El siguiente ensayo llegará este sábado ante el Arosa SC en A Lomba, con motivo del Trofeo San Roque. El encuentro ofrecerá una nueva oportunidad para comprobar la evolución del equipo mientras la dirección deportiva trabaja en las piezas ofensivas que deben completar la plantilla.