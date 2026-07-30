Poio tendrá conexión directa entre todas sus parroquias con dos nuevas líneas de autobús

A partir del 3 de agosto Poio podrá utilizar dos nuevas líneas de autobús pensadas para facilitar los desplazamientos hacia los servicios de interés y realizar funciones administrativas. Hoy, el alcalde, Ángel Moldes, llevó a una comitiva de vecinos por el recorrido de prueba de la línea 1, para comprobar de primera mano el funcionamiento del servicio, el tiempo del viaje, las paradas habilitadas y su accesibilidad.

Esta línea parte de la parada ya existente del puente de A Barca y recorre Ferreirós, la zona interior de Lourido, Anafáns, Campelo, la parte alta de Vilariño, Arís, Os Canos, Ucha, Fontenla y San Martiño, hasta llegar a Mosteiro. Después, regresa de nuevo hasta la parada inicial. En julio y agosto, está previsto que el servicio tenga salida a las 9.20 horas y regrese a las 12.00. Entre septiembre y junio, saldrá a las 9.40 horas y regresará a las 12.40.

La línea 2 partirá de la zona alta de Raxó, en el límite con Sanxenxo; y recorrerá Samieira y Combarro, pasando por Pumar, A Publicada, Canturiño, la iglesia de Samieira, el Camino Real de Chancelas, la Travesía de Sidrás, Xuviño, O Esperón, O Pereiro, Casalvito, A Pinela e A Santiña. Desde ahí, bajará hasta la Praza do Mosteiro y finalizará el recorrido en el puente de A Barca. En los meses de julio y agosto, comenzará a las 10.10 horas y regresará a las 12.50. El resto del año saldrá a las 9.40 horas y volverá a las 12.40.

Los horarios y paradas, según declaró el alcalde en la presentación, podrán ser modificados si en los próximos meses surge la necesidad. Los primeros usos servirán de evaluación del servicio y su recepción entre la ciudadanía. La creación de estas dos nuevas líneas fue asumida por el propio Concello, que las dotará de un presupuesto próximo a los 69.000 euros anuales. La financiación podrá variar en función del número de personas usuarias.

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Al servicio se le aplican las tarifas reducidas de la Xunta: la de gratuidad en hasta 60 viajes para menores de 21 años mediante la tarjeta Xente Nova y la bonificación para mayores de 65 años con la Tarjeta de Mobilidade de Galicia.