El paseo litoral de Silgar a Portonovo por Punta Vicaño costará 1,7 millones

El Concello de Sanxenxo ha adjudicado por 1.784. 155 euros la ejecución del paseo litoral desde el Paseo de Silgar hasta Rafael Picó, en Portonovo, que discurre por las rocas de Punta Vicaño. Los trabajos que será realizados por Oreco Balgón darán comienzo en septiembre y contarán con un plazo de seis meses.

La actuación es doble, por un lado, se crea una ruta por las rocas desde el Paseo de Silgar hasta el mirador del parque de Punta Vicaño. En segundo lugar, el proyecto incluye la sustitución completa de la pasarela de la playa de Baltar y la mejora de su sistema dunar. Una actuación financiada al 50% por la Diputación de Pontevedra y el Concello. La obra dará comienzo en el mes de septiembre.

El proyecto actúa a lo largo de 1.622 metros divididos en tres zonas. La primera es de 374 metros y tres de ancho que, por primera vez, transcurre al borde del mar entre el paseo de Silgar y el mirador de Punta Vicaño. Al tratarse de la zona de mayor dificultad (rocas) se instalará una plataforma de composite sobre micropilotes e incluye barandillas de acero, balizas y proyectores de luz.

La segunda fase, de 614 metros, discurre entre el mirador de punta Vicaño y el acceso a la playa de Baltar. En esta zona la intervención es menor, consiste en la reparación de los puntos deteriorados de la senda que atraviesa el parque de Punta Vicaño y la creación de algún tramo nuevo del vial y acceso a la playa de Baltar.

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Por último, se sustituye toda la pasarela ante la playa de Baltar de 634 metros con balizas y proyectores de luz. También están previstas actuaciones para conservar y facilitar el crecimiento de la duna, como la elevación de la nueva pasarela de madera para evitar que esta impida el crecimiento de la duna como ocurre ahora.