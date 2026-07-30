Nicky Jam pondrá a perrear a Sanxenxo en el Costa Feira con el vigués DJ Dumore como telonero de lujo

Sanxenxo vivirá un lunes de verano y reggaetón con la actuación de Nicky Jam en el Costa Feira el próximo 3 de agosto. La leyenda de la música urbana latina aterrizará en Pontevedra con miles de entradas ya vendidas para una de las jornadas más esperadas de la cuarta edición del festival.

Desde su debut en Los Cangris con otra leyenda del género, Daddy Yankee, el artista puertorriqueño ha marcado una época con temas como «Las Gatas», «Travesuras», «El Perdón», «Hasta el amanecer» o «X». Nicky Jam firma algunos de los himnos más reconocibles del reggaetón y la música latina de las últimas décadas.

Desde el festival aseguran que la llegada del artista «refuerza la dimensión internacional de Costa Feira» y promete convertirse en uno de los grandes momentos de esta edición. Con el Atlántico como telón de fondo, la cita reunirá música, baile y algunos de los temas que han marcado radios, discotecas, fiestas y veranos de medio mundo.

Llega a Sanxenxo una leyenda de la música urbana

Nicky Jam es uno de los nombres fundamentales para «entender la evolución y la expansión global de la música urbana latina». Su trayectoria demuestra que ha sabido adaptarse a nuevos sonidos y generaciones, manteniendo una conexión directa con el público y una capacidad excepcional para convertir cada lanzamiento en un fenómeno internacional.

Su actuación en Costa Feira reunirá a dos generaciones; a los que llevan años siguiendo su carrera y a quienes han crecido escuchando sus grandes éxitos. Será una noche pensada para cantar de principio a fin y disfrutar de un repertorio que ya forma parte de la memoria colectiva.

El vigués DJ Dumore arrancará una noche de música sin pausa

La previa del concierto estará a cargo del vigués DJ Dumore, también conocido como Paolo Dumore. Con más de 20 años de trayectoria, el DJ y productor musical se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la noche gallega, llevando sus sesiones a algunos de los principales escenarios del panorama nacional.

Reconocido por sus ritmos potentes, su energía arrolladora y su capacidad para conectar con el público, Dumore será el encargado de encender el escenario principal desde el primer minuto. Tras la actuación de Nicky Jam, la música no se detendrá: la fiesta continuará en BULLA! con una sesión única, concebida para prolongar la noche y convertir la jornada en una experiencia inolvidable.

Un cartel para vivir el verano en las Rías Baixas

La actuación de Nicky Jam formará parte de una cuarta edición con la que Costa Feira volverá a ir más allá del formato tradicional de festival. Del 24 de julio al 22 de agosto, el proyecto combinará música en directo, gastronomía, ocio, activaciones de marca y una propuesta diseñada para prolongar cada jornada más allá de los conciertos.

El cartel contará también con artistas como Taburete, Loquillo y Delaossa, además de propuestas especiales como POP A FEIRA, con Inazio, Íñigo Quintero, Malmö 040 y Pavlenha, y «Electrolatino by Juan Magán», una de las grandes novedades de esta edición.

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Con la programación de este año, Costa Feira parece consolidar su apuesta por una experiencia diversa, popular y transversal. Un proyecto pensado para disfrutar de Sanxenxo, las Rías Baixas y el verano a través de la música.