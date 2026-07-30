La Guardia Civil de Sanxenxo investiga a un vecino de Caldas por conducir con el carné suspendido

La Guardia Civil investiga a un vecino de Caldas de Reis de 47 años como presunto autor de un delito contra la seguridad vial tras sorprenderlo conduciendo en Sanxenxo pese a tener suspendido el permiso por decisión judicial.

Los hechos ocurrieron durante la noche del miércoles 29 de julio en el lugar de Igrexa, en la parroquia sanxenxina de Nantes, donde agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil habían establecido un dispositivo de prevención y control.

Durante el operativo, los efectivos identificaron al conductor de un turismo y consultaron sus datos en los registros oficiales de la Dirección General de Tráfico y del Centro Operativo de Servicios.

Las comprobaciones permitieron constatar que el hombre tenía vigente una suspensión temporal del permiso de conducción dictada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Pontevedra.

La prohibición de conducir permanecerá en vigor hasta el 17 de mayo de 2027, por lo que el investigado carecía de autorización para ponerse al volante en el momento en que fue interceptado.

Ante esta situación, la Guardia Civil abrió diligencias contra él como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir durante el periodo de privación del derecho a hacerlo establecido por una resolución judicial.

Las actuaciones fueron remitidas al juzgado de instrucción competente, ante el que el investigado deberá responder por los hechos que se le atribuyen.

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La Guardia Civil recuerda que conducir mientras está vigente una suspensión judicial del permiso constituye un delito recogido en el Código Penal e insiste en la obligación de respetar este tipo de resoluciones.