La devoción a La Peregrina suma las medallas de 40 nuevos cofrades

El santuario de la Virgen de la Peregrina volvió a demostrar este jueves que la devoción en Pontevedra no solo se mantiene viva, sino que no deja de crecer y de pasar de generación en generación. El arranque de la novena, el tradicional ciclo litúrgico que marca el inicio de los días grandes de la ciudad previos a la festividad de la patrona de la provincia, dejó una estampa inédita en el interior del templo: cuatro decenas de devotos sumaron a su cuello la medalla distintiva de la hermandad en un acto de una amplitud que ni los más veteranos de la junta directiva recuerdan.

El delegado de la Xunta, entre los nuevos cofrades. | RAFA VÁZQUEZ

Entre la nómina de los 40 cofrades que dieron ese paso de reafirmación en su fe figuraba el delegado territorial de la Xunta de Galicia en Pontevedra, Pablo Fernández, quien acudió a la cita junto a su familia, reflejando un fenómeno que dentro de la entidad es habitual: la incorporación de familias enteras que comparten la vinculación al Santuario.

El presidente de la Cofradía de la Peregrina, Juan Carlos Aguilar Argenti, reconocía con sorpresa el alcance de la convocatoria de este año. Aunque la imposición de insignias durante la primera misa de la novena forma parte de la rutina habitual de la víspera festiva, Aguilar destacaba que jamás se habían alcanzado cifras similares. En ediciones pasadas las solicitudes eran sensiblemente inferiores, por lo que este incremento supone un hito en la trayectoria reciente del colectivo religioso.

El ritual se intercaló en el transcurso de la misa, justo después de la homilía oficiada por el sacerdote Calixto Cobo. Fue el propio presidente de la hermandad el encargado de llamar, uno a uno, a los nuevos receptores de la medalla para que procedieran al acto de imposición, prolongando la celebración litúrgica más de lo habitual ante la elevada afluencia de fieles que abarrotaban las naves del templo.

Con este nuevo contingente, la Cofradía de la Peregrina consolida su hegemonía como la entidad religiosa más numerosa de la capital pontevedresa, alcanzando en la actualidad una nómina que roza los 700 integrantes. Se trata de una cifra considerable que la sitúa a gran distancia de las distintas agrupaciones de la Semana Santa local, cuyo censo suele repartirse entre los diferentes pasos y parroquias de la ciudad.

El acceso a la cofradía exige estar avalado por dos miembros de la junta directiva o por cofrades veteranos, manifestar la fe creyente y abonar la cuota anual. Sin embargo, para portar la medalla en los actos oficiales es requisito imprescindible que el integrante formalice la solicitud de imposición, paso que también tuvieron que completar estos 40 pontevedreses.

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Tras este arranque, el santuario entra de lleno en sus jornadas de mayor intensidad del calendario. La novena se prolongará de forma continuada hasta el próximo viernes 7 de agosto.