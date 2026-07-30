Caldas reconoce el talento escolar

El objetivo es «promocionar y reconocer el talento local, poniendo el valor del trabajo y manteniendo un contacto permanente con los centros escolares», según el concejal de Educación Manuel Fariña., que añade que «este galardón supone un mérito más que pueden incorporar a su currículo».

Los premios distinguen cada año el mejor expediente de cada centro educativo y de cada modalidad de enseñanza existente en el municipio. En esta edición fueron reconocidos Rosalía Bestilleiro González (IES Plurilingüe Aquis Celenis), Alba Ferro Lantarón (CPI Plurilingüe Alfonso VII) y Antón Loureiro Núñez (CPR Plurilingüe San Fermín) en la categoría de la ESO. En Bachillerato recibieron el reconocimiento Pedro Muñiz González, en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, y Martina Regueira Esperón, en la modalidad de Ciencias y Tecnología, ambos del IES Plurilingüe Aquis Celenis.

En los ciclos formativos fueron premiados Valeria Ayerbe Fernández, por el ciclo medio de Actividades Comerciales; José Armando Muñoz Almentero, por Instalaciones Eléctricas y Automáticas; y Clara Bragaña Gil, por Gestión Administrativa, todos ellos del CPR Plurilingüe San Fermín. Como premio, cada estudiante recibió un diploma acreditativo y dos entradas para el Festival Revenidas, una manera de asociar el galardón con una de las principales citas culturales del verano.

Durante el acto, en el que también intervinieron el alcalde, la directora del IES Plurilingüe Aquis Celenis en representación del profesorado y el estudiante Pedro Muñiz González en nombre de las personas premiadas, se puso de manifiesto que detrás de estos excelentes resultados hace años de esfuerzo, constancia y dedicación.

La intervención del alumno Pedro Muñiz recurrió a la conocida fábula de Esopo de la liebre y la tortuga para reivindicar que el éxito no depende tanto de la velocidad como del trabajo continuado. Algunos de los premiados ya iniciaron su vida laboral mientras otras afrontarán estudios universitarios como Medicina o un doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho. Además, varios de estos expedientes coinciden también con las mejores calificaciones obtenidas en la PAU de este año en la Galicia.

Noticias relacionadas

Fariña felicitó a los alumnos, a sus familias y al profesorado que los acompañó durante toda su etapa educativa. También destacó que estos premios también son una oportunidad para reivindicar la importancia de la enseñanza pública como herramienta de igualdad de oportunidades.