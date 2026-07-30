Cantos de taberna, en la apertura del XXIX Festixeve de Pontevedra

Comienza un fin de semana musical en Xeve. El Campo de Vilar de Fragoso tiene eventos programados desde hoy hasta el domingo. A las 22.00 horas habrá cantos de taberna a cargo del grupo Son das Corbaceiras. El viernes, a las 20.00 horas, se celebrará la I Foliada Aberta, y a las 22.00 se podrá participar en la Aventura Xeve.

El sábado empieza el II Mercado de Artesanía y a partir de las 21.00 horas se instalará un pulpeiro con carpa y mesas. Además, este día tendrán lugar los conciertos de los grupos Ortiga y De Ninghures, que al terminar darán paso a una sesión DJ. El domingo continúa el mercado y habrá una comida popular.

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A partir de las 16.00 horas se abrirá la atracción de los hinchables y media hora después se podrá disfrutar de juegos populares. A las 19.00 horas acompañará la música tradicional del grupo Curtidoira y, a las 21.00, la charanga Los Santos. Durante la tarde noche se celebrará una desgustación gastronómica de empanada y rosa. Se pueden consultar las actualizaciones en su perfil de Instagram, Festixeve.