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Cantos de taberna, en la apertura del XXIX Festixeve de Pontevedra

Arranca el festival de música de Xeve para un fin de semana de foliada, mercado y degustaciones gastronómicas

El grupo Ortiga dará un concierto el sábado, en Xeve.

El grupo Ortiga dará un concierto el sábado, en Xeve. / Iñaki Abella

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Marta Abal

Pontevedra

Comienza un fin de semana musical en Xeve. El Campo de Vilar de Fragoso tiene eventos programados desde hoy hasta el domingo. A las 22.00 horas habrá cantos de taberna a cargo del grupo Son das Corbaceiras. El viernes, a las 20.00 horas, se celebrará la I Foliada Aberta, y a las 22.00 se podrá participar en la Aventura Xeve.

El sábado empieza el II Mercado de Artesanía y a partir de las 21.00 horas se instalará un pulpeiro con carpa y mesas. Además, este día tendrán lugar los conciertos de los grupos Ortiga y De Ninghures, que al terminar darán paso a una sesión DJ. El domingo continúa el mercado y habrá una comida popular.

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A partir de las 16.00 horas se abrirá la atracción de los hinchables y media hora después se podrá disfrutar de juegos populares. A las 19.00 horas acompañará la música tradicional del grupo Curtidoira y, a las 21.00, la charanga Los Santos. Durante la tarde noche se celebrará una desgustación gastronómica de empanada y rosa. Se pueden consultar las actualizaciones en su perfil de Instagram, Festixeve.

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