Aida Tarrío y Refree inauguran el ciclo «Con voz de muller»

La cultura toma la calle para levantar la voz y visibilizar el talento femenino en una programación diseñada para combatir la brecha de género en las artes escénicas. A Ferrería se transforma desde ayer en el epicentro del nuevo ciclo «Con voz de muller», un proyecto concebido por el Concello de Pontevedra que ofrece, hasta el próximo domingo 2 de agosto, un total de diez propuestas artísticas protagonizadas íntegramente por mujeres. La iniciativa combina cinco grandes citas nocturnas sobre el escenario principal con otros tantos pasacalles diarios ideados para dinamizar el centro histórico y conectar con todo tipo de públicos.

El plato fuerte de cada jornada llega a las 22:30 horas y arrancó con una de las propuestas más esperadas de la temporada: Gala i Ovidio. Este espectáculo, impulsado por Aida Tarrío —integrante de Tanxugueiras— y el productor Raúl Refree, rinde homenaje a los hijos de Rosalía de Castro tejiendo un puente sonoro entre los cantos tradicionales gallegos y las vanguardias de la música electrónica.

El humor tomará el relevo hoy con el montaje MeigaGs, de la compañía Sobria y Serena. Las cómicas Arancha Treus y Jazmín Abuín, muy populares por su proyección en redes sociales como TikTok e Instagram así como por su dilatada trayectoria teatral, ofrecerán una velada de monólogos centrada en la perspectiva de género.

De cara al fin de semana, el mañana el escenario recibirá a Queralt Lahoz, una de las voces más renovadoras del panorama estatal gracias a su fusión orgánica de música urbana, folclore y ritmos latinos.

De forma paralela, la animación de calle recorrerá la Boa Vila cada día antes de los conciertos nocturnos. El grupo Troula abrió ayer el programa con su pasacalles Psicodelia, repleto de gigantes, zancudos y marionetas

El sábado 1 de agosto el protagonismo volverá a la raíz autóctona con el grupo tradicional Tres Pesos, liderado por Felisa Segade, mientras que el domingo 2 el broche final lo pondrá la gala de circo As Cirqueiras, un montaje 100% femenino que combina acrobacias aéreas, danza y humor bajo una clara premisa de sororidad y empoderamiento.

De forma paralela, la animación de calle recorrerá la Boa Vila cada día antes de los conciertos nocturnos. El grupo Troula abrió el programa ayer con su pasacalles Psicodelia, repleto de gigantes, zancudos y marionetas.

Hoy tomará las calles la formación pontevedresa Cafuné con su revisión de la tradición, cediendo el testigo mañana a las Pandereteiras do Ronsel, procedentes de Poio.

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Para el sábado 1, el coro pontevedrés Happy Singers, bajo la dirección de Bonnie Cooper, llenará el ambiente de grandes éxitos de los años 80 y temas de Abba, dejando el cierre del domingo a cargo de Áureas, una alegre charanga festiva integrada por cinco músicas de Galicia, Brasil, Polonia y Argentina que recreará piezas bailables de comienzos del siglo XX.