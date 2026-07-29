El TSXG confirma dos años de prisión por una agresión sexual a una menor de 14 años en Pontevedra

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha confirmado la condena de dos años de prisión impuesta a un hombre por una agresión sexual a una menor de 14 años en Pontevedra. La Sala de lo Civil y Penal ha rechazado el recurso del acusado y ha ratificado íntegramente la sentencia dictada en diciembre de 2025 por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

Los hechos se produjeron alrededor de las 0.30 horas del 16 de julio de 2023 en la zona vieja de Pontevedra. El acusado se encontró en el exterior de un pub con dos chicas de 14 años y un joven de 19. Según los hechos considerados probados, les propuso mantener relaciones sexuales y una de las adolescentes le advirtió expresamente de que ambas tenían 14 años.

Poco después, el hombre entró con una de las menores en los baños de un establecimiento próximo y la besó, pese a ser plenamente consciente de su edad.

La acusación inicial sostenía que se habían producido relaciones sexuales con acceso carnal. La Audiencia no consideró suficientemente probado ese episodio de mayor gravedad ni que los hechos hubiesen provocado daños psicológicos a la menor. No obstante, entendió acreditada la existencia del beso y lo calificó como un delito de agresión sexual a una persona menor de 16 años.

El recurso del acusado se centró precisamente en negar que existiese prueba suficiente de ese beso. El TSXG rechaza este argumento y señala que la condena no se basó exclusivamente en la declaración de la víctima.

La Sala tiene en cuenta que el propio acusado se refirió repetidamente a «un beso» durante su declaración. También destaca que su escrito de defensa había aceptado anteriormente que el beso se produjo, aunque esta conducta fuese mucho menos grave que las relaciones sexuales completas que se le atribuían inicialmente.

A ello se suman los testimonios de las dos personas que acompañaban a la menor. Ambas relataron las proposiciones sexuales realizadas por el acusado y explicaron que, en un momento determinado, este y la adolescente desaparecieron juntos.

Para el TSXG, estas pruebas tienen un contenido incriminatorio suficiente y fueron valoradas de manera lógica y razonada por la Audiencia. El tribunal considera también demostrado que el acusado conocía la edad de la menor, ya que fue advertido de forma expresa y reiterada de que tenía 14 años.

La sentencia explica que la edad legal para prestar consentimiento sexual está fijada en los 16 años. Añade que un beso puede constituir un contacto físico de naturaleza sexual y, atendiendo al contexto en que se produjo, integrar el delito de agresión sexual a una persona menor de esa edad.

Además de los dos años de prisión, la condena incluye cinco años de libertad vigilada una vez cumplida la pena, cuatro años de privación de la patria potestad y quince años de inhabilitación para ejercer profesiones, oficios o actividades que impliquen un contacto habitual y directo con menores.

El acusado tampoco podrá acercarse ni comunicarse con la víctima durante doce años y deberá indemnizarla con 2.000 euros por los daños morales. También se le impusieron las costas de la primera instancia.

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El TSXG no le obliga, sin embargo, a pagar las costas de la apelación, al considerar que el recurso tenía una argumentación mínimamente coherente y no fue presentado con mala fe o temeridad. Contra la resolución puede prepararse recurso de casación ante el Tribunal Supremo.