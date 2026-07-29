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El Son de Marín 2026 toma las calles: todos los conciertos, escenarios y horarios

La XIV edición se celebrará el 31 de julio y el 1 de agosto con pasacalles, poesía, actuaciones locales y homenajes a John Balan e Isabel Portosany Soto

El festival comenzará el viernes con una ofrenda floral y concluirá el sábado con conciertos simultáneos y una gran actuación final.

El festival comenzará el viernes con una ofrenda floral y concluirá el sábado con conciertos simultáneos y una gran actuación final. / FdV

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H.D.

Marín

Marín (Pontevedra) convertirá sus calles y plazas en un gran escenario al aire libre los días 31 de julio y 1 de agosto con la XIV edición del Son de Marín 2026, una cita que reunirá conciertos, pasacalles, poesía y actuaciones de grupos locales. El programa incluye además dos momentos destacados: el homenaje a John Balan y un reconocimiento a la trayectoria cultural de Isabel Portosany Soto.

La actividad arrancará el viernes 31 de julio, a las 12.30 horas, con la tradicional ofrenda floral en memoria de John Balan en el cementerio de Santo Tomé de Piñeiro, acompañada por Os de Marín. Ya por la noche, a las 21.30 horas, la Alameda Rosalía de Castro acogerá el concierto «Marín Canta», con la actuación de Saljariteir@s.

El sábado 1 de agosto concentrará el grueso del festival. Desde las 11.00 horas, Airiños de San Xulián, Os Chaneiros, Os de Marín, Zumby Kids y Gaiteiros de Carballido recorrerán distintos puntos del casco urbano con pasacalles simultáneos.

A esa misma hora se sucederán actuaciones en varios espacios del centro. Pandereteiras Luzada actuarán en la Praza 8 de Marzo; Cantareir@s de Marín, en la calle Almuíña; y Fentos e Frouma, junto a Antonio Peixoto y su armónica, en la calle Lameira. La Praza do Reloxo albergará una nueva edición de Marín In Verso.

La programación de tarde comenzará a las 21.00 horas en la Alameda con el homenaje a John Balan, presentado por Julio Santos Pena. Durante el acto también se hará una mención especial a Isabel Portosany Soto por su compromiso con la cultura marinense.

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A partir de las 22.00 horas habrá conciertos simultáneos de Orquestra Cé Pantasma en la Alameda, Covers Lovers en Méndez Núñez, Maehloc en Ezequiel Massoni y Candela en el Pato Donald. A las 22.30 horas actuarán Los Atómicos en el Paseo Alcalde Blanco. Son das Tabernas cerrará el festival a las 23.20 horas en la Alameda Rosalía de Castro.

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