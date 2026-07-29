El motor de una embarcación arde en Portonovo y obliga a un rescate marítimo
Los dos tripulantes se encuentran a salvo
S. R.
La alarma saltó esta tarde en plena franja costera de Portonovo, a la altura de la playa de Canelas. El motor de una embarcación de once metros de eslora comenzó a arder de forma imprevista, dejando a sus dos tripulantes a la deriva y obligando a activar de inmediato los protocolos de auxilio marítimo.
La intervención rápida de la embarcación auxiliar del buque de salvamento Sebastián de Ocampo resultó determinante. El equipo de rescate acudió de urgencia hasta la zona señalada, donde logró asegurar la nave afectada y comprobar que las dos personas a bordo se encontraban en perfecto estado de salud, sin requerir asistencia sanitaria.
Una vez controlado el incidente y descartados daños personales, la dotación procedió a amarrar y remolcar el barco. El operativo concluyó con el traslado con éxito de la nave averiada hasta el puerto de Sanxenxo, donde quedó atracada de manera segura.
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