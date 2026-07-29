Instagram se convierte en aula: la experiencia innovadora de la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte de Pontevedra

La pantalla del teléfono móvil deja de ser una distracción para convertirse en una extensión del temario. En un contexto marcado por el consumo inmediato de información y la necesidad de encontrar nuevas vías para conectar con el estudiantado, la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte del campus de Pontevedra ha puesto en marcha una experiencia pionera: utilizar Instagram como una herramienta pedagógica activa. El proyecto, titulado Redes que ensinan: Uso de Instagram como recurso de aprendizaxe activa e interacción educativa, está coordinado por la profesora Yaiza Taboada y cuenta con la participación de nueve docentes del centro.

La iniciativa, seleccionada en la convocatoria de innovación educativa de la propia facultad en este 2026, nace con un propósito claro: extender el aprendizaje más allá de los muros del aula. Se trata de aprovechar la fuerte adherencia de los jóvenes a estos formatos digitales para fomentar su desarrollo analítico, su autorregulación y una alfabetización crítica en el uso de las plataformas digitales.

La fase práctica del proyecto se desarrolló a lo largo de siete semanas en dos asignaturas del Grado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte, movilizando a cerca de un centenar de estudiantes. Para garantizar que el alumnado pudiese participar, opinar y exponerse sin el miedo a sentirse juzgado o evaluado de forma punitiva, la interacción se realizó a través de perfiles privados y completamente anonimizados, sin nombres ni fotografías personales.

En cada materia se diseñó un perfil específico pensado como una unidad breve de aprendizaje, autoevaluación e interacción diaria. En la asignatura de Fundamentos de los deportes gimnásticos, el trabajo se centró en la detección de errores en las habilidades gimnástico-acrobáticas. A través de publicaciones semanales con vídeos, los alumnos tenían que entrenar el ojo para identificar fallos técnicos y proponer progresiones metodológicas para solucionarlos. Días más tarde, el perfil publicaba la solución para que cada estudiante pudiese autoevaluarse. La cuenta sirvió también para mostrar el ecosistema profesional de la disciplina, compartiendo novedades de federaciones y deportistas de alto nivel.

Se trata de aprovechar la fuerte adherencia de los jóvenes a estos formatos digitales para fomentar su desarrollo analítico, su autorregulación y una alfabetización crítica en el uso de las plataformas digitales

Por su parte, en la materia de Expresión corporal y danza, la estrategia tuvo un enfoque más divulgativo e inspirador. El perfil se utilizó para compartir diferentes modalidades de baile y propuestas creativas, ofreciendo a los futuros educadores físicos recursos visuales y herramientas clave para la composición coreográfica que debían presentar al cierre del curso.

Tras la experiencia en las aulas, el equipo investigador, en el que también se integra el grupo Gies-10, se encuentra en la fase de análisis de datos. A través de encuestas iniciales y finales, junto con un sistema de rúbricas diseñado para medir la calidad de las interacciones, los docentes evalúan ahora el impacto real que esta metodología tiene en la motivación, el compromiso académico y la transferencia de la teoría a la práctica.

Noticias relacionadas

El proyecto no se limita al trabajo con el alumnado. Otro de sus pilares fundamentales es la alfabetización digital del propio claustro. El profesorado participante ya ha recibido formación específica sobre estrategias de interacción en redes sociales y diseño de contenidos audiovisuales. El objetivo final es construir un repositorio de recursos pedagógicos reutilizables que permitan escalar esta fórmula a otras materias y titulaciones en próximos cursos académicos.