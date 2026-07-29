Expertos analizarán en Pontevedra el impacto de la inteligencia artificial y la cultura de masas en la salud mental

El sufrimiento humano cambia de forma, pero la necesidad de una escucha profunda permanece. En un momento marcado por la velocidad digital, la transformación de los lazos sociales y la irrupción de nuevas incertidumbres, la psicoterapia psicoanalítica reivindica la vigencia de sus herramientas para abordar la complejidad de la mente contemporánea. Con ese propósito surgieron las VII Jornadas clínicas organizadas por Gradiva Galicia, que se celebrarán en el aula magna del Centro Asociado de la UNED en Pontevedra entre el 10 y el 18 del próximo mes de noviembre.

El encuentro reunirá a destacados psiquiatras, psicólogos clínicos y psicoanalistas de Galicia y del resto del Estado para analizar cómo el pensamiento analítico acompaña las dolencias psíquicas en la sociedad actual.

El programa arrancará el martes 10 de noviembre con la apertura institucional a cargo de Andrés Sampayo Salgueiro, presidente de Gradiva, psicólogo, psicoterapeuta psicoanalítico y Premio FEAP 2022. La jornada inaugural pondrá la mirada en la infancia y la juventud de la mano de Karina Bacelar Pereira, psicóloga clínica infanto-juvenil y psicoterapeuta FEAP. A continuación, el psiquiatra y miembro de Gradiva Javier Sánchez García-Tellez introducirá un debate de plena actualidad: el papel de la inteligencia artificial, la complacencia y la transicionalidad.

El cierre de la primera tarde conectará la cultura de masas con el malestar juvenil. Los psicólogos Rodrigo Conde Miguélez y Marisa Formariz Paz, ambos psicoterapeutas formados en Gradiva, analizarán el fenómeno de la literatura romantasy como heredera moderna de los cuentos de hadas frente a los imaginarios de «futuros cancelados».

A continuación, el doctor Ricardo Fandiño Pascual, psicólogo clínico, profesor de la Universidad de Vigo, psicoterapeuta FEAP y coordinador general de ASEIA, expondrá su trabajo sobre la identidad entendida como pantalla y el malestar invisible durante la adolescencia.

La sesión del miércoles 11 de noviembre profundizará en el valor clínico de los sueños de la mano de Carmen Ballesteros Chavarría, psicóloga, psicoterapeuta psicoanalítica FEAP y secretaria de Gradiva Galicia. Le seguirá la aportación del psiquiatra y miembro de Gradiva Diego González Pena sobre la aplicación del psicoanálisis multifamiliar dentro de la red sanitaria pública.

El encuentro reunirá a destacados psiquiatras, psicólogos clínicos y psicoanalistas de Galicia y del resto del Estado para analizar cómo el pensamiento analítico acompaña las dolencias psíquicas en la sociedad actual

La jornada se completará con la lección de Pilar Puertas Tejedor, psicoanalista, miembro titular con función didacta de la APM-IPA, docente en la red Osakidetza y del Instituto APM, e integrante de la comisión de redacción de la Revista Francesa de Psicoanálisis, quien abordará el acoso moral interno como asidero identitario.

El segundo bloque de las jornadas se reanudará el martes 17 de noviembre con el análisis de los nuevos formatos de atención. Erika Medina Muñoz, psicóloga, psicoterapeuta psicoanalítica FEAP y vicepresidenta de Gradiva Galicia, reflexionará sobre las exigencias de la psicoterapia online. Le seguirá Violeta Gallego Vivian, psicoterapeuta psicoanalítica FEAP, psicóloga especialista en psicología clínica, docente y supervisora GPAB de Bilbao y docente de la Universidad de Deusto, quien analizará el impacto del encuadre terapéutico y lo que sucede en consulta más allá de la palabra.

Uno de los puntos clave de la tarde lo pondrá Miguel Perlado, psicólogo clínico y forense, psicoterapeuta docente-supervisor FEAP, psicoanalista SEP/IPA y presidente de la sección psicoanalítica de la FEAP, con la ponencia titulada El psicoterapeuta trending topic (o el retorno de la sugestión a través de reels), en la que examinará la divulgación y la banalización de la salud mental en las plataformas digitales.

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El ciclo clausurará sus debates el miércoles 18 de noviembre. Andrés Sampayo expondrá una mirada introspectiva hacia la propia figura del profesional en De la omnipotencia al derrumbe en el analista: vulnerabilidad, cuerpo y clínica contemporánea. Tras él, las psicólogas Emilie Lagarde y Rosana Sánchez Sastre, ambas formadas en Gradiva, defenderán el acompañamiento terapéutico en la cotidianeidad como una extensión práctica del psicoanálisis fuera del diván. La conferencia final correrá a cargo del psiquiatra, psicoterapeuta FEAP, psicoanalista y didacta del Centro Psicoanalítico de Madrid Eduardo Reguera Nieto, quien rescatará la vigencia de la teoría traumática de Sándor Ferenczi en la práctica clínica del siglo XXI.