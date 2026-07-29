La Diputación reactiva la vía verde entre Arcade y Pontevedra con la firma de un nuevo contrato

La Diputación de Pontevedra sostiene que el proyecto de la vía verde entre Arcade y Pontevedra continúa adelante tras la firma de un nuevo contrato con la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. El acuerdo, formalizado el 21 de julio, permitirá completar el plan de viabilidad para transformar el antiguo trazado ferroviario en una senda peatonal y ciclista.

El anuncio llega un día después de que el Concello de Pontevedra advirtiese de que la rescisión del contrato anterior devolvía la iniciativa a la casilla de salida. La administración local calculaba que la decisión suponía la pérdida de quince meses de trabajo y dejaba la actuación sin un calendario definido.

El gobierno provincial rechaza esa interpretación y asegura que el proyecto no está paralizado. Según la Diputación, cuando se hicieron públicas las críticas del diputado provincial del BNG César Mosquera ya existía un nuevo contrato con la Fundación, firmado ocho días antes.

El primer encargo se había formalizado en junio de 2025 con un plazo inicial de cuatro meses. Su objetivo era analizar la viabilidad técnica y económica del recorrido, estudiar el estado de la antigua plataforma ferroviaria y proponer posibles alternativas para acondicionarla como itinerario peatonal y ciclista.

Ese contrato tuvo que extinguirse al agotarse el plazo sin que ADIF hubiese completado los trámites necesarios para la cesión de los terrenos. La Diputación explica que el estudio no podía terminarse mientras no estuviesen definidas las condiciones para utilizar los tramos ferroviarios en desuso.

La institución provincial señala que el trabajo realizado durante este tiempo no se ha perdido. La Fundación analizó el terreno, diseñó diferentes opciones de recorrido y elaboró documentación que sirvió de base para solicitar formalmente a ADIF la entrega de la plataforma ferroviaria.

ADIF ya habría mostrado su disposición a ceder los terrenos a la Diputación. En una reunión celebrada en Madrid en noviembre de 2025, el presidente provincial, Luis López, y los responsables del administrador ferroviario acordaron las condiciones generales de un convenio con una duración mínima de diez años.

La tramitación, sin embargo, presenta dificultades específicas porque algunos puntos del recorrido discurren cerca de líneas que continúan en servicio, zonas de alta velocidad y túneles. También debe aclararse la situación de partes de la antigua plataforma que fueron ocupadas o reutilizadas después de la modificación del trazado ferroviario.

A ello se suma la retirada de las vías, una actuación que ADIF se habría comprometido a asumir. Según la Diputación, estos trabajos no pueden realizarse durante el verano debido al riesgo de incendios forestales, una circunstancia que también ha retrasado la firma definitiva del convenio.

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El gobierno provincial afirma que la actuación cuenta con el visto bueno de ADIF, una partida presupuestaria y una tramitación abierta. El tramo entre Arcade y Pontevedra se plantea como la primera fase de un proyecto más amplio para crear una senda entre Vigo y Vilagarcía de Arousa mediante el aprovechamiento de antiguas plataformas ferroviarias.