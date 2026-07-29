La costa de Pontevedra encara agosto con más del 81% de ocupación en las viviendas turísticas

La costa de Pontevedra afronta el mes de agosto con una ocupación del 81,4% en las viviendas de uso turístico, según un estudio realizado por Rentalia, la plataforma de alquiler vacacional de Idealista. El dato sitúa a la provincia ligeramente por debajo de la media nacional de las zonas costeras, fijada en el 85,5%, aunque confirma el elevado nivel de reservas en pleno arranque de la temporada alta.

El informe analiza la disponibilidad de alojamientos situados a menos de 15 kilómetros de la playa y refleja que Pontevedra continúa siendo uno de los principales destinos del verano gallego, con más de ocho de cada diez viviendas turísticas ya reservadas para agosto.

La provincia se sitúa por delante de otros destinos habituales como puede ser A Coruña, que registra una ocupación del 80,9%, aunque también existen otros enclaves españoles que presentan cifras muy superiores. Mallorca lidera el ranking con un 99% de ocupación, seguida de la costa de Asturias (95,6%), Menorca (94,6%), Lanzarote (93,5%) y Alicante (92,2%), lugares que pueden considerarse llenos.

Más allá de las cifras, el sector transmite optimismo. La presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), Dulcinea Aguín, asegura que la campaña estival está respondiendo a las expectativas, aunque recuerda que todavía es pronto para hacer un balance definitivo. «Se siguen moviendo muchas reservas de última hora, pero de momento está siendo un año bastante bueno», explica.

Dulcinea considera que Galicia continúa consolidándose como un destino muy atractivo durante el verano gracias a unas temperaturas más suaves que las de otras zonas del país. «Somos un refugio para muchas personas que buscan un destino diferente, agradable y tranquilo», señala. Ese perfil de visitante, añade, suele estar formado principalmente por familias, muchas de ellas numerosas o grupos familiares que optan por compartir alojamiento para repartir gastos sin renunciar a las vacaciones.

La representante del sector reconoce que el aumento generalizado de los precios también influye en la planificación de los viajes. Sin embargo, asegura que muchas familias siguen haciendo un esfuerzo por mantener unos días de descanso. «La gente busca fórmulas para poder seguir teniendo vacaciones. Es un tiempo de desconexión que también es importante para la salud mental», afirma.

Entre quienes reciben a esos visitantes se encuentra Pedro Liñán, propietario de un apartamento turístico en Pontevedra, que asegura tener prácticamente completa la ocupación de agosto. «Tengo el piso alquilado para todo el mes, salvo un par de días que me vienen bien para hacer una limpieza del apartamento, así que perfecto», comenta.

En su caso, la ubicación del alojamiento juega un papel decisivo. Explica que recibe perfiles muy diferentes de visitantes: desde peregrinos que, tras completar el Camino de Santiago, deciden prolongar unos días su estancia, hasta turistas que utilizan Pontevedra como punto de partida para disfrutar de las playas de las Rías Baixas o conocer el casco histórico de la ciudad. «La localización ayuda mucho y, afortunadamente, en verano no suele faltarme ocupación», señala.

El estudio también pone de manifiesto que los viajeros siguen valorando especialmente determinados servicios a la hora de reservar. Las viviendas con aire acondicionado alcanzan una ocupación media del 86,7%, mientras que aquellas que disponen de piscina llegan al 85%, dos equipamientos cada vez más demandados durante los meses de verano.

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Con estos datos y a falta de las habituales reservas de última hora, Pontevedra encara el tramo central de la temporada turística con una ocupación elevada y con buenas perspectivas para las próximas semanas. Tanto los datos como las impresiones del sector apuntan a un verano positivo, impulsado por un turismo familiar que busca tranquilidad, espacio y un destino con temperaturas más suaves que las de otros puntos de España.