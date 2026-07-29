El conocido como «timo del cambio» acaba con un hostelero agredido en Sanxenxo

La Guardia Civil investiga a un matrimonio de 26 y 23 años, residente en Ourense, como presunto responsable de una estafa cometida en un establecimiento de hostelería de Sanxenxo y de la posterior agresión al propietario del local.

Los hechos se produjeron a finales de junio, cuando la mujer entró en un bar y solicitó a los empleados que le cambiasen un billete de 100 euros. Mientras tanto, su marido permanecía en un vehículo estacionado en las inmediaciones.

Según la investigación, la joven comenzó a realizar sucesivas peticiones de cambio y a modificar las operaciones solicitadas, generando confusión entre los trabajadores. Mediante este procedimiento, conocido como el «timo del cambio», habría conseguido abandonar el establecimiento conservando el billete de 100 euros y llevándose, además, otros 50 euros en efectivo.

El propietario del bar se percató del engaño y salió tras la mujer. En ese momento, el hombre que la esperaba en el vehículo se bajó y presuntamente propinó una bofetada al hostelero, al que causó lesiones leves. La pareja huyó posteriormente del lugar.

La identificación del vehículo utilizado permitió al Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Sanxenxo localizar a los dos sospechosos. De acuerdo con el instituto armado, ambos cuentan con antecedentes policiales por hechos de características similares.

Las diligencias han sido remitidas a la sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cambados que se encontraba en funciones de guardia. Los investigados deberán comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.

Una estafa basada en la confusión

El denominado «timo del cambio» consiste en solicitar diferentes operaciones con billetes y monedas de manera rápida y sucesiva para distraer al trabajador que maneja la caja. El objetivo es lograr que entregue más dinero del debido o que devuelva el billete original después de haber efectuado el cambio.

La Guardia Civil recomienda no realizar varias operaciones simultáneas con una misma persona y mantener el dinero a la vista hasta que la transacción haya finalizado. Si el cliente cambia repetidamente de opinión, aconseja detener la operación y comenzar de nuevo, además de pedir la colaboración de otro empleado en caso de duda.

Noticias relacionadas

También aconseja revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad y comunicar los hechos cuanto antes si existen sospechas de haber sido víctima de este tipo de engaño.