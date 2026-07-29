+Bosques agota sus plazas para agosto y anuncia la inscripción de septiembre

Este fin de semana comienzan las actividades del plan +Bosques, una iniciativa creada por la Diputación basada en el «baño de bosques». Esta práctica de origen japonés consiste en pasear por el monte de forma consciente, con el objetivo fundamental de conectar con la naturaleza y el momento y no de hacer ejercicio, como en el senderismo. Las plazas para el mes de agosto están agotadas, pero el día 24 se abrirá el plazo para inscribirse en las de septiembre.

Participarán unas 60 personas. Las actividades serán inauguradas con una caminata siguiendo el río Lérez, el día 1, y el domingo 2 continuarán en Barosa, en Barro. A estos recorridos se les suma otro paseo por la Illa de Tambo. Todos están destinados a conocer la variedad de ecosistemas y a contemplar la naturaleza. Durante los paseos, se realizarán ejercicios psicológicos para conectar con el medio.