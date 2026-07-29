Animatrón transforma el parque de Las Palmeras en un universo de ocio infantil y familiar

El parque de Las Palmeras ha comenzado a transformarse en un hervidero de risas, color y creatividad con el arranque oficial de Animatrón. Desde ayer y hasta el próximo viernes, el céntrico recinto verde se convierte entre las 18 y las 21 horas en el gran punto de encuentro para el público infantil y familiar, desplegando un completo universo de ocio al aire libre coordinado por la compañía Rivel Animación.

El recinto acoge una cuidada oferta de actividades estructurada en varias áreas temáticas adaptadas a distintas edades e intereses. Entre las propuestas más llamativas de la ludoteca infantil destaca la zona «Constrúe a túa cidade», un espacio interactivo donde los más pequeños se equipan con cascos e ingeniosos chalecos de obra para dar forma a sus propias edificaciones mediante piezas gigantes tipo Lego.

Un momento de las actividades. / Rafa Vázquez / FDV

De forma paralela, el denominado «Xardín infantil» invita a los pequeños a experimentar en una zona verde equipada con carretillas, cortacéspedes inofensivos, aperos a su medida y mesas de cultivo.

La programación diaria se completa con seis talleres temáticos diferentes en cada jornada, acompañados de un espacio permanente de maquillaje infantil

La programación diaria se completa con seis talleres temáticos diferentes en cada jornada, acompañados de un espacio permanente de maquillaje infantil. Además, el parque cuenta con animación itinerante a cargo de zancudos, mimos, monociclistas y malabaristas que dinamizan el recinto entre globos y pelotas gigantes, como antesala de la gran actuación diaria que pone el broche a cada tarde.

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Este despliegue festivo y familiar coincide en el calendario con las Xornadas Musicais de San Roque, que amenizan los atardeceres en la Alameda a partir de las 20 horas. Tras el concierto inaugural de ayer a cargo de Son das Corvaceiras, el cartel musical de la semana contempló ayer la actuación de Voces Amigas de Moraña, Airiños do Mar de Teis esta tarde, el Orfeón Pontis Veteris mañana y el cierre especial de la Banda de Música de Pontevedra el viernes 31 con su espectáculo «De escala en América».