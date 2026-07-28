El santuario de la Virgen de la Peregrina retira su entramado metálico tras un año de obras

El santuario de la Virgen de la Peregrina ultima en estas horas la retirada definitiva del entramado metálico que ha custodiado su fachada durante prácticamente un año. La imagen del templo envolviendo su singular planta de vieira entre tubos y protecciones de obra comienza a ser historia, permitiendo que la nave luzca despejada justo a tiempo para el inicio de la novena, programado para este jueves 30 de julio.

El hito que pondrá el punto final administrativo y técnico a los trabajos llegará el próximo martes, 4 de agosto, cuando la dirección de obra y los técnicos certifiquen la recepción de los trabajos.

La intervención, impulsada por la Xunta de Galicia con una inversión superior a los 300.000 euros, ha supuesto un notable desafío arquitectónico derivado de la singular geometría barroca del inmueble. El presidente de la Cofradía de la Peregrina, Juan Carlos Aguilar Argenti, recuerda que el montaje de las estructuras se inició en verano del año pasado. Para no entorpecer el tránsito habitual de devotos ni bloquear el acceso principal en plena época estival, se priorizaron inicialmente los laterales y la cabecera del templo.

La complejidad técnica se concentró en el frente principal del santuario. “Al carecer de paramentos planos y contar con cornisas de gran vuelo, los operarios se vieron obligados a desplegar un sistema de doble andamiaje para sortear los relieves arquitectónicos y garantizar el trabajo seguro sobre la piedra”, explica el presidente de la cofradía.

A lo largo de estos meses, las labores se han centrado en la limpieza del granito, el picado de morteros deteriorados y la restauración de los paramentos. En esta recta final, las cuadrillas completan el encintado y adecentado del murete perimetral, además de retirar el casetón de obra y las protecciones del suelo.

El santuario quedará completamente libre de andamios y lonas en las próximas horas. / S. R.

La entrega oficial de los trabajos está fijada para el martes 4 de agosto a las diez de la mañana. A esa hora está prevista la presencia de los arquitectos redactores del proyecto —procedentes de A Coruña y habituales colaboradores del autonómico—, el arquitecto de la Administración autonómica, el jefe de obra y el coordinador de seguridad. La presencia del conselleiro de Cultura, José López Campos, en dicho acto técnico queda a expensas de los ajustes de su agenda institucional.

El sábado y con posterioridad al traslado de la carroza, la habitual ofrenda correrá a cargo del abogado y presidente de Cáritas en Pontevedra, Juan Carlos Abeigón. En la jornada del domingo, la lectura de la ofrenda institucional será asumida por el vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez

Con el recinto recuperado y el templo libre de trabas visuales, el programa festivo y religioso se desarrollará con absoluta normalidad. Aunque la junta de la cofradía estudió la posibilidad de organizar un acto simbólico de reapertura, ese extremo todavía no está decidido, de modo que el arranque de los cultos solemnes este mismo jueves absorberá el protagonismo de la vuelta a la rutina litúrgica.

Imagen que presenta esta mañana la fachada del santuario. / S. R.

El calendario procesional y los actos institucionales mantienen sus nombres propios para los días grandes. La representación institucional y social volverá a tener reflejo en los actos de la cofradía: el sábado y con posterioridad al traslado de la carroza, la habitual ofrenda correrá a cargo del abogado y presidente de Cáritas en Pontevedra, Juan Carlos Abeigón. En la jornada del domingo, la lectura de la ofrenda institucional será asumida por el vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafa Domínguez.

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Por su parte, el titular de Cultura de la Xunta, José López Campos, participará de forma activa en el recorrido procesional portando el estandarte de la cofradía.