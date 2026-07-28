Rescindido el contrato para el estudio de la vía verde Pontevedra-Arcade

El proyecto de la Vía Verde das Rías Baixas entre Pontevedra y Arcade (en Soutomaior) vuelve a la casilla de salida tras la rescisión del contrato destinado a estudiar su viabilidad. El Concello de Pontevedra calcula que esta decisión de la Diputación supone la pérdida de quince meses y deja sin calendario una actuación concebida para transformar el antiguo trazado ferroviario en un itinerario peatonal y ciclista.

La Diputación encargó el 26 de junio de 2025 a la Fundación de los Ferrocarriles Españoles un estudio de factibilidad sobre el acondicionamiento del recorrido. El contrato establecía un plazo de ejecución de cuatro meses, por lo que el informe debía estar terminado en octubre del año pasado y servir como base para determinar si el proyecto podía desarrollarse técnica y económicamente.

Sin embargo, una resolución dictada el 12 de julio de 2026 acordó rescindir el contrato de mutuo acuerdo. Según explicó el concelleiro de Infraestruturas, César Mosquera, la Fundación no podía realizar el trabajo sin que existiese previamente un convenio entre ADIF y la Diputación, un documento que todavía no ha sido formalizado.

La ausencia de ese acuerdo previo obliga ahora a replantear la tramitación y mantiene sin resolver las dudas sobre determinados puntos del trazado. Parte de la antigua plataforma ferroviaria quedó libre tras la modificación de la línea, mientras que en otras zonas fue ocupada o reutilizada, una situación que debía analizar precisamente el estudio ahora anulado.

Mosquera sostiene que el proyecto regresa a la «situación de partida» y critica que, más de un año después de su adjudicación, no exista un estudio ni una alternativa concreta para retomarlo. El Concello asegura que tampoco tiene constancia oficial de una nueva licitación y reclama al gobierno provincial que aclare si mantendrá la iniciativa y mediante qué fórmula pretende continuarla.

La paralización contrasta, según el edil, con las declaraciones públicas del presidente de la Diputación, Luis López, que ha presentado la Vía Verde das Rías Baixas como un proyecto estratégico para vertebrar una futura senda entre Vilagarcía de Arousa y Vigo. La actuación afecta a tres municipios y requiere la coordinación de la institución provincial con ADIF y con los ayuntamientos implicados.

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El gobierno local enmarca este retraso en una sucesión de demoras de proyectos provinciales vinculados a Pontevedra. Mosquera citó las actuaciones en los edificios centrales del Museo de Pontevedra, Santa Clara, la carretera de Tomeza y el arreglo de un balcón en el edificio de Fernández López, pendiente desde octubre de 2023, como ejemplos de una gestión que calificó de «absolutamente negativa».