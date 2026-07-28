Posibles retenciones en el puente de los Tirantes por las obras de asfaltado

Las obras de fresado y asfaltado de carreteras en Pontevedra se trasladarán a partir de este miércoles, 29 de julio, a la glorieta del puente de los Tirantes, uno de los principales puntos de acceso y distribución del tráfico en la ciudad.

Los trabajos se ejecutarán por fases, de manera que se mantendrán abiertos todos los sentidos de circulación durante la actuación.

No obstante, el Concello advierte de que podrían producirse retenciones puntuales debido a la intensidad del tráfico en esta vía y recomienda evitar, en la medida de lo posible, los desplazamientos en vehículo por la zona.

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La previsión inicial establece que las obras se desarrollarán los días 29, 30 y 31 de julio, así como el 3, 4 y 5 de agosto.