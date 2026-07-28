Festivales
PortAmérica 2027 pone fecha a sus primeros abonos: precios y cómo acceder a la preventa
El festival celebrará su XV aniversario los días 8, 9 y 10 de julio en la Azucreira de Portas y ofrecerá un cupo limitado de entradas desde 70 euros
PortAmérica celebrará su XV aniversario los días 8, 9 y 10 de julio de 2027 en la Azucreira de Portas. El primer paso hacia esta edición especial será la venta de los denominados «Abonos Creyentes», disponibles desde 70 euros y con un cupo limitado.
La preventa exclusiva para la comunidad del festival comenzará mañana, 29 de julio, a las 12.00 horas. Para acceder será necesario registrarse previamente como usuario en la página web portamerica.es. Las personas inscritas recibirán un enlace privado antes de la apertura de la venta general, prevista para el 30 de julio, también a las 12.00 horas.
Los primeros abonos de PortAmérica 2027 incluirán, además de la entrada al recinto durante las tres jornadas, 15 euros de saldo para consumir exclusivamente en las barras del festival. La organización no ha concretado por ahora cuántas entradas formarán parte de esta primera promoción.
La próxima edición conmemorará los quince años de un festival nacido en 2012 y que ha pasado durante su trayectoria por tres emplazamientos: Porto do Molle, Caldas de Reis y la actual Azucreira de Portas. Su propuesta combina actuaciones musicales, gastronomía y actividades vinculadas al territorio.
El anuncio llega después de que la última edición de PortAmérica reuniese a unas 60.000 personas en Portas, según los datos facilitados por la organización. Esta afluencia consolidó al festival como una de las principales citas musicales y gastronómicas del verano en la provincia de Pontevedra.
La programación artística y culinaria del XV aniversario todavía no ha sido desvelada. La salida a la venta de estos primeros abonos abre así la cuenta atrás para una edición que pretende repasar la evolución del festival y, al mismo tiempo, iniciar una nueva etapa en su trayectoria.
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