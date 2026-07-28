Sucesos
La Policía investiga la causa de la muerte de una mujer hallada ayer en el río Lérez
La fallecida tendría una edad de entre 70 y 80 años y fue un particular quien la localizó pasada la medianoche junto al puente de los Tirantes sin documentación
La Policía Nacional investiga las circunstancias de la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue localizado durante la madrugada de ayer en el río Lérez, a la altura del puente de los Tirantes. Las primeras estimaciones sitúan su edad entre los 70 y los 80 años, aunque su identidad continúa sin confirmarse.
El hallazgo se produjo pasada la medianoche, cuando un particular observó un cuerpo flotando en el agua y alertó a los servicios de emergencia. Fuentes municipales situaron el aviso alrededor de las 0.22 horas, lo que motivó la movilización inmediata de los equipos de intervención.
Los Bombeiros de Pontevedra accedieron al lugar en una embarcación y recuperaron el cuerpo del cauce. Posteriormente, lo trasladaron hasta el pantalán próximo al puente, donde el personal de una ambulancia medicalizada de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 únicamente pudo confirmar el fallecimiento.
La mujer llevaba un bolso enganchado al brazo, pero en su interior no se encontró documentación ni ningún elemento que permitiera determinar de forma inmediata quién era. Tampoco constaba inicialmente una denuncia reciente por desaparición que coincidiera con sus características físicas y su edad aproximada.
La investigación permanece abierta y deberá aclarar tanto la identidad de la fallecida como las circunstancias en las que terminó en el río. Las primeras observaciones realizadas sobre el cuerpo no revelaron signos aparentes de violencia, aunque serán la autopsia y el resto de las diligencias las que determinen la causa de la muerte.
En el dispositivo desplegado junto al puente de los Tirantes participaron, además de los bomberos y el personal sanitario, agentes de la Policía Nacional y la Policía Local, así como voluntarios de Protección Civil. Una vez completado el rescate, la Policía Nacional asumió las pesquisas para tratar de reconstruir lo ocurrido.
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