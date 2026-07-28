La micología, una herramienta eficaz para fortalecer el monte contra los incendios

Cada verano, Pontevedra –y el conjunto de Galicia– vuelve a mirar al monte con preocupación. Las altas temperaturas, la falta de lluvias y la vegetación acumulada convierten cualquier descuido en una amenaza. Pero la prevención no comienza cuando aparecen las primeras llamas, sino mucho antes, en la elección de las especies, el cuidado de los suelos y la creación de masas forestales capaces de soportar mejor la sequía.

Desde su sede en la ciudad, Hifas da Terra trabaja en esa prevención silenciosa a través de Hifas Foresta, su división de biotecnología forestal. La compañía produce plantas de castaño, pino y roble asociadas a determinados hongos, una técnica conocida como micorrización con la que busca recuperar terrenos degradados y favorecer modelos de monte más diversos y resistentes.

La micorrización reproduce una alianza natural que se desarrolla bajo tierra. El hongo se une a las raíces del árbol, amplía su capacidad para captar recursos y forma una estructura protectora frente a determinados patógenos. Según los datos facilitados por la empresa, estos ejemplares pueden incrementar hasta un 60% la absorción de agua y nutrientes, desarrollar raíces más fuertes y afrontar con mayores garantías los períodos prolongados de sequía.

Esta resistencia resulta especialmente valiosa en una Galicia marcada por el abandono progresivo del medio rural. La reducción de la actividad agraria y forestal ha dejado numerosas parcelas sin gestionar, donde la biomasa se acumula y facilita la propagación del fuego. En este contexto, mantener árboles sanos no elimina el riesgo de incendio, pero sí contribuye a construir ecosistemas menos vulnerables ante condiciones ambientales extremas.

La composición del monte es otro elemento decisivo. Frente a la expansión de especies de elevada inflamabilidad, Hifas Foresta plantea recuperar árboles autóctonos como el castaño, capaces de aportar biodiversidad y actividad económica al territorio. La propuesta resulta particularmente significativa en las comarcas pontevedresas, donde el futuro forestal depende también de ofrecer a los propietarios alternativas rentables que permitan conservar las parcelas cuidadas.

Investigaciones de la Universidade de Vigo atribuyen a los castaños micorrizados un potencial productivo hasta cinco veces superior al del eucalipto. Más allá de la comparación, el dato señala una cuestión central para la prevención: un monte que genera recursos, empleo y aprovechamientos sostenibles tiene más posibilidades de permanecer gestionado que una superficie abandonada. La lucha contra los incendios también pasa, por tanto, por devolver valor al rural.

Los hongos pueden intervenir igualmente después del paso de las llamas. Su actividad ayuda a descomponer materia orgánica, recuperar los ciclos biológicos del suelo y facilitar el regreso de la vegetación y la biodiversidad. Catalina Fernández de Ana Portela, fundadora y presidenta de Hifas da Terra, defiende que estos organismos desempeñan un papel fundamental en la reconstrucción del equilibrio natural cuando un ecosistema arde, se contamina o se degrada.

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La iniciativa nacida en Pontevedra plantea así una prevención basada en fortalecer el monte desde sus raíces. No sustituye a la limpieza de parcelas, la vigilancia, la planificación territorial o los medios de extinción, pero añade una herramienta a largo plazo: crear bosques sanos, productivos y diversos, con mayor capacidad para resistir la sequía y recuperarse del fuego. En una provincia que conoce bien el impacto de los incendios, anticiparse es tan importante como apagarlos. n