Impulso a Valdecorvos con la entrega de las primeras 74 viviendas públicas

La entrega de unas llaves suele marcar el comienzo de una nueva etapa para cualquier hogar. Ayer, ese gesto se repitió 74 veces en Valdecorvos, donde las personas adjudicatarias de la nueva promoción pública de la Xunta de Galicia recibieron el acceso a las viviendas en las que podrán iniciar sus respectivos proyectos de vida. El acto reunió en el barrio al presidente autonómico, Alfonso Rueda, y a la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue. La entrega culmina el proceso de construcción y adjudicación de una promoción destinada al alquiler público.

La jornada estuvo marcada por la emoción de los nuevos vecinos. «Pensé que este día no iba a llegar nunca», reconoció Miriam, que residirá en Valdecorvos junto a su pareja y su suegro. La adjudicataria definió la vivienda como «un alivio» que le garantiza un techo a un precio asequible.

Sandra, que llevaba cerca de dos años esperando una vivienda, aseguró que su familia estaba «ansiosa por entrar» en el piso y comenzar una nueva etapa junto a su marido y sus dos hijos. «Es una nueva oportunidad. Estamos todos súper agradecidos», afirmó antes de recoger las llaves.

Aroa Flores, inscrita en la lista de espera desde hacía doce años, calificó la adjudicación como «un sueño que se ha hecho realidad». También Jéssica y Roberto, que se trasladarán al barrio con sus dos hijas, aseguraron que la entrega les cambia «todo muchísimo», mientras Iris resumió el salto que supone acceder a uno de estos pisos: «Pasas de no tener nada a de repente tener un piso».

Rueda destacó las diferentes situaciones personales de los adjudicatarios, desde jóvenes que comienzan una nueva etapa hasta personas afectadas durante años por el encarecimiento de la vivienda. «Hoy es un día muy feliz. Solo hay que ver las caras de los que habéis recogido las llaves», afirmó el presidente, que celebró que la primera entrega del programa autonómico se produjese «en mi ciudad» y auguró que Valdecorvos «va a coger mucho más impulso».

Inversión de casi 18 millones

Estas 74 viviendas son las primeras entregadas de las 4.000 comprometidas por la Xunta durante la actual legislatura. Con su incorporación, el Gobierno gallego pretende avanzar hacia su objetivo de duplicar el parque público de la comunidad y alcanzar los 8.000 hogares en 2028.

La construcción de los cuatro bloques supuso una inversión global superior a los 17,8 millones de euros. De esa cantidad, 3,7 millones proceden de fondos europeos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La mitad de la promoción, un total de 37 pisos, se reservó para personas menores de 36 años. Los adjudicatarios han firmado contratos de alquiler por siete años y pagarán rentas mensuales de entre 130 y 180 euros, según sus circunstancias económicas y familiares.

Los nuevos inquilinos podrán comenzar ya las mudanzas, aunque no tendrán que abonar el alquiler hasta septiembre. Martínez Allegue explicó que este margen pretende permitir que las familias se instalen «con tranquilidad» en sus nuevos hogares.

La demanda registrada durante el proceso de adjudicación reflejó la necesidad de vivienda pública en Pontevedra. Un total de 1.503 personas inscritas en el registro autonómico participaron en el sorteo celebrado en junio de 2025, lo que supone más de veinte aspirantes por cada piso disponible.

Los hogares se distribuyen en cuatro edificios situados en la parcela P-16 del polígono B1 de Valdecorvos. Los bloques cuentan con planta baja, cuatro alturas y bajo cubierta, además de plazas de garaje y trasteros vinculados a cada vivienda.

Veinte pisos disponen de dos dormitorios, cincuenta tienen tres habitaciones y los cuatro restantes cuentan con cuatro dormitorios. Cuatro viviendas están adaptadas para personas con movilidad reducida, tres de ellas con dos dormitorios y otra con tres.

El desarrollo de la actuación comenzó en 2023 con la contratación de la redacción del proyecto. Las obras fueron adjudicadas en junio de 2024 y se ejecutaron sobre terrenos cedidos gratuitamente por el Concello de Pontevedra, una colaboración institucional que Rueda agradeció durante el acto.

Las viviendas entregadas son solo una parte de la transformación residencial prevista en Valdecorvos. Según la Xunta, el barrio concentra 235 de las 306 viviendas públicas actualmente en marcha en la ciudad de Pontevedra. Las restantes se reparten entre las 58 previstas en la Rúa Ernestina Otero, en el entorno de la antigua Tafisa, y las trece de As Devesas.

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