«Etarras» y «asesinos»: una joven pontevedresa denuncia amenazas de muerte tras el Día da Patria Galega

Una joven de Pontevedra ha denunciado haber recibido amenazas de muerte, insultos y mensajes de odio en las redes sociales después de participar en la manifestación del Día da Patria Galega, celebrada el pasado sábado y convocada por el BNG.

La afectada, Alicia Arruti, publicó en sus perfiles un vídeo en el que preguntaba a diferentes asistentes por los motivos que los habían llevado a participar en la movilización. Según ha relatado, la grabación comenzó a acumular en pocas horas numerosos comentarios ofensivos.

Entre los mensajes recibidos figuraban expresiones como «etarras», «asesinos», «retrasados», «morolandia» o «tr4velos indepes gallegos guarros», además de amenazas de muerte y otros ataques de carácter político, xenófobo y tránsfobo.

Arruti sostiene que la campaña de acoso se intensificó después de que varias páginas digitales de extrema derecha y cuentas vinculadas, según su versión, con «ambientes fascistas» difundieran el vídeo sin su consentimiento.

«No quiero dedicarle mi tiempo a esta gente, pero sí que voy a necesitar ayuda legal para tomar medidas contra los medios que están promoviendo todo este odio», ha explicado la joven a través de sus redes sociales.

La pontevedresa ha señalado que valora emprender acciones legales contra los responsables de las amenazas y contra los perfiles o medios que, a su juicio, contribuyeron a amplificar los mensajes.

Arruti ha advertido, además, de que no se trata de un caso aislado y ha recordado que otras personas han sufrido campañas de acoso similares por sus opiniones políticas, su activismo o su participación en movilizaciones sociales.

A su juicio, estas conductas buscan intimidar a quienes denuncian injusticias y conseguir que abandonen su actividad pública. Pese a ello, ha avanzado que mantendrá su labor política y reivindicativa. «No pienso dejar de hacer vídeos, militancia o reivindicación en las calles», ha afirmado.

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Por el momento, no han trascendido detalles sobre la presentación formal de una denuncia ni sobre la posible identificación de los autores de las amenazas.