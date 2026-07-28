Detenido un pintor acusado de robar joyas en las casas en las que trabajaba en Sanxenxo y O Grove

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 37 años, vecino de Arzúa y con antecedentes policiales por hechos similares, como presunto autor de cuatro delitos de hurto cometidos en viviendas de Sanxenxo y O Grove.

El sospechoso había sido contratado para realizar trabajos de pintura en el interior de los inmuebles afectados. Según la investigación, aprovechaba los momentos en los que se quedaba solo en las viviendas para registrar las distintas estancias y apoderarse de joyas y dinero.

Los propietarios descubrieron las sustracciones al revisar sus joyeros. En alguno de los casos, también detectaron la desaparición de efectivo guardado en las huchas de sus hijos.

Las pesquisas desarrolladas por el Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Sanxenxo permitieron establecer un patrón común entre las denuncias: el detenido había trabajado como asalariado en todas las viviendas.

Los agentes sospechan que elegía piezas de joyería de pequeño tamaño y elevado valor, lo que dificultaba que sus propietarios advirtieran inmediatamente su desaparición.

La investigación también permitió determinar que gran parte de las joyas sustraídas habrían sido vendidas en establecimientos de compra de oro de Vilagarcía de Arousa, Santiago de Compostela y Sanxenxo. El valor total de los efectos supera los 9.500 euros.

Parte de las piezas pudo ser recuperada. El resto fue reconocido por sus propietarios a través de la documentación conservada por los establecimientos y de los registros policiales.

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Las diligencias fueron remitidas a la plaza de guardia de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cambados. El detenido deberá comparecer ante el órgano judicial cuando sea citado.