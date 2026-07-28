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Eclipse 12 de agosto

42 municipios recibirán gafas para observar el eclipse solar de agosto

La Diputación reparte 30.000 lentes y mapas con los puntos singulares de buena visibilidad

Las gafas repartidas por la Diputación para ver el eclipse de forma segura.

Las gafas repartidas por la Diputación para ver el eclipse de forma segura. / FdV

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M. A.

Pontevedra

Esta semana se distribuirán entre cien y 1.500 gafas 'Baixo o Ceo das Rías Baixas' por municipio, en función de las necesidades. La red de buena visibilidad la componen los concellos de A Estrada, A Cañiza, A Guarda, Arbo, As Neves, Baiona, Barro, Bueu, Cambados, Cangas de Morrazo, Catoira, Cerdedo Cotobade, Covelo, Forcarei, Gondomar, A Illa de Arousa, Lalín, Marín, Meis, Mondariz, Mos, Nigrán, O Grove, O Porriño, Oia, Pazos de Bobén, Poio, Ponteareas, Pontecesures, Ribadumia, Rodeiro, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Sanxenxo, Silleda, Soutomaior, Tomiño, Tui, Valga, Vilaboa, Vila de Cruces y Vilanova de Arousa.

La intención de esta iniciativa es promover el astroturismo en la provincia. En el marco de este acontecimiento, se impartieron jornadas de divulgación para empresas del sector, capacitándolas para organizar actividades seguras y educativas que traten temas como, por ejemplo, la contaminación lumínica.

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