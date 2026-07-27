'Con voz de muller', el ciclo que reivindica a la mujer en las artes en Pontevedra

La cultura todavía vive una brecha de género y las calles de Pontevedra serán durante esta semana el escenario de un programa dedicado a reivindicar el arte creado por mujeres. El ciclo 'Con voz de muller' empieza este miércoles con espectáculos y diferentes actuaciones, terminando el domingo con un cierre festivo.

El programa, presentado por el concelleiro de Fiestas Demetrio Gómez, no se limita a la diversión: «No podemos olvidar que las mujeres en general están infrarrepresentadas en los palcos, en las artes o en los teatros, y que muchas veces además aparecen en roles secundarios», explica el edil. Por ello, los diez eventos estarán protagonizados íntegramente por mujeres.

Habrá cinco grandes actuaciones variadas en la Praza da Ferrería siempre a las 22:30 horas. El miércoles 29 el escenario acogerá el 'Gala i Ovidio', una propuesta de manos de Raúl Refree y Aida Tarrío, de Tanxugueiras. Consiste en un homenaje a los hijos de Rosalía de Castro, innovando con cantos tradicionales sobre música electrónica.

El jueves tendrá noche de comedia con 'Meigas', un espectáculo de Sobria e Serena. Estará protagonizado por Arancha, Areus y Jazmín, unas humoristas conocidas por su éxito en redes sociales y por su experiencia teatral. 'Meigas' estará conformado por una sucesión de monólogos.

En palabras de Gómez, el viernes llegará el turno de «una de las sensaciones musicales más emocionantes que puede haber hoy»: Queralt Lahoz. Su propuesta combina una voz imponente y una mezcla singular de sonidos latinos, folclore y música urbana.

La música tradicional volverá para el fin de semana con el grupo Tres Pesos el sábado, bajo el liderazgo de Felisa Segade. El ciclo llegará a su fin con 'As cirqueiras', una gala de circo cuyo equipo está formado en su totalidad por mujeres en espíritu de sororidad y que demostrará números aéreos, danza, música y humor.

Cada día también habrá un tipo de desfile callejero. Troula inaugura el miércoles con su familiar 'Psicodelia', que llenará las calles con zancudos, gigantes y marionetas para todos los públicos. El jueves, el grupo pontevedrés Cafuné ofrecerá su propia revisión de la tradición local.

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El fin de semana se sucederán las Pandereteiras do Ronsel de Poio, interpretando música tradicional; el coro local Happy Singers, que revivirá los años 80 con grandes éxitos y repertorio de ABBA; y, finalmente, 'Áureas', que hará el domingo el cierre de la calle con una actuación musical rememorando las charangas de principios del siglo XX, y protagonizada por mujeres procedentes de Galicia, Brasil, Polonia y Argentina.