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Infancia

Un tótem abre el 50 aniversario del Centro Príncipe Felipe, que movilizará 5,5 millones

La inversión permitirá modernizar los espacios residenciales, educativos y asistenciales del complejo dedicado a la atención infantil y juvenil

Representantes de la Diputación y del Centro Príncipe Felipe, junto al tótem instalado para conmemorar el 50 aniversario del recinto.

Representantes de la Diputación y del Centro Príncipe Felipe, junto al tótem instalado para conmemorar el 50 aniversario del recinto. / FdV

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Hugo de Dios

Pontevedra

El Centro Príncipe Felipe de Pontevedra cumple 50 años con una inversión de 5,5 millones de euros destinada a renovar sus instalaciones residenciales, educativas y asistenciales. El aniversario ha arrancado con la colocación de un tótem conmemorativo en el recinto, donde se resume medio siglo de trabajo bajo el lema «50 años cuidando, protegiendo y construyendo futuro».

La programación continuará a partir de septiembre con un gran acto y distintas actividades a lo largo de 2026. El calendario conmemorativo se desarrollará en paralelo al mayor desembolso de la historia reciente del centro, según avanzó el diputado provincial responsable de Príncipe Felipe, Pablo Castillo.

Los 5,5 millones previstos se dirigirán a mejorar los espacios de residencia y atención, modernizar las áreas educativas y reforzar las condiciones de vida de los niños, adolescentes y jóvenes vinculados al complejo. La intervención también incorporará medidas de eficiencia energética y criterios de gestión responsable de los recursos públicos.

«Nuestro objetivo es prestar un servicio de calidad y lograr que las niñas, niños y jóvenes que forman parte de la familia de Príncipe Felipe tengan mejores condiciones de vida y un mayor bienestar en todos los ámbitos de su desarrollo», señaló Castillo durante el descubrimiento del nuevo elemento conmemorativo.

El centro fue inaugurado el 26 de julio de 1976 durante una visita de los entonces reyes Juan Carlos y Sofía. Su nombre hacía referencia al actual monarca, que por entonces era un niño, y al propósito con el que nació el recinto: crear una ciudad para la infancia capaz de educar, acoger, proteger y formar.

Cinco décadas después, el complejo continúa siendo uno de los principales recursos de atención infantil y juvenil de Pontevedra y del conjunto de la provincia. Castillo defendió que el objetivo fundacional «se está cumpliendo en su totalidad» y subrayó la intención de consolidar el centro como espacio de referencia durante los próximos años.

La celebración pretende también reconocer la labor de los profesionales que trabajan actualmente en Príncipe Felipe y de quienes pasaron por sus instalaciones desde su apertura. «Que estos 50 años sean el inicio de otros 50 en los que Príncipe Felipe siga siendo uno de los principales activos de la ciudad de Pontevedra y de toda la provincia», afirmó el diputado.

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El tótem instalado en el recinto incluye las fechas 1976-2026 y la identidad visual del aniversario. La pieza sirve como primer símbolo visible de una conmemoración que combinará memoria, actos públicos y una transformación material del complejo, con la modernización de sus infraestructuras como eje central.

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