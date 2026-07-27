La tortuga de fantasía que arrastra a cuestas por Silgar una ciudad de arena

Este fin de semana se fue elevando en la arena de Silgar la enorme figura de una tortuga con más de una casa a la espalda. Sobre el caparazón arrastraba una ciudad, representando Sanxenxo. Fue la idea de Áxel, un escultor de arena que recién debuta en solitario.

Estuvo aprendiendo este arte durante nueve años con un amigo como maestro, adquiriendo control sobre un medio escurridizo y ganando experiencia para materializar sus propias imágenes, influenciadas por la fantasía. Local del municipio costero, está acostumbrado a pedir opinión de sus ideas creativas a familiares, amigos o incluso a la gente que se le acerca en la playa.

A los niños les encantan estas figuras; Áxel cuenta que se aproximan «muy contentos» a preguntarle cosas. Para la escultura de la tortuga, explica que «quería construir la ciudad, pero desde un enfoque más original. Le presté un cubo a una niña para que cogiera agua y vi que estaba haciendo una tortuga de arena. Entonces mezclé esa idea con la mía».

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El calor en la playa aprieta, pero Áxel puede pasarse dos días construyendo sus esculturas. Además de sus manos, usa como herramientas paletas, espátulas o pinceles. Normalmente, la gente respeta las obras a medio terminar, sin pisarlas. No solo fascina a los niños; los turistas se hacen fotos con las figuras. La playa de Silgar tienen la tradición de ser el escenario de numerosas obras de arena, que aparecen de cuando en cuando desde hace más de una decada.