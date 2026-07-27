Música a flor de piel: Special Olympics Galicia celebra su ciclo de verano en Pontevedra

La música que no se escucha solo con el oído, sino con las manos, el pecho y la sonrisa amplia de quien agarra un tambor por primera vez. Esa es la atmósfera que volverá a adueñarse este verano del patio y las salas de la Residencia de Estudiantes de Afundación, en Pontevedra. Allí, 200 participantes en los campamentos estivales de Special Olympics Galicia aguardan el inicio de una cita que ya es casi un ritual de agosto: el ciclo «Música a flor de piel», impulsado por la obra social de Abanca.

El artífice de volver a encender esa chispa sonora es Pedro Campos, percusionista, cantante y musicoterapeuta curtido en el arte de derribar distancias. Durante los próximos días 1, 9 y 16 de agosto, Campos romperá el esquema rígido del escenario elevado para convertir el espacio en un territorio compartido.

En estas sesiones, la barrera entre quien interpreta y quien escucha se difumina por completo; los chicos y chicas no acuden como meros espectadores, sino como verdaderos protagonistas que toman las baquetas, acarician las cuerdas, improvisan ritmos y se lanzan al baile sin el juicio exterior.

La música actúa aquí como un canal de comunicación directo donde las palabras a veces no llegan, estimulando aspectos cognitivos, socioemocionales y motrices

Esta propuesta, que cumple cuatro años consecutivos enriqueciendo la oferta estival de Special Olympics en la ciudad del Lérez, busca convertir el ocio en una herramienta tangible de bienestar personal.

Participantes en la actividad que encabeza Pedro Campos. / FdV

La música actúa aquí como un canal de comunicación directo donde las palabras a veces no llegan, estimulando aspectos cognitivos, socioemocionales y motrices que refuerzan la autonomía y la autoestima de los asistentes.

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La iniciativa se enmarca dentro de la estancia que los campamentos mantendrán en la residencia pontevedresa hasta el próximo 21 de agosto. Detrás de la organización está el trabajo continuo de Special Olympics Galicia, una entidad nacida en el año 2000 que agrupa a familias y profesionales con una meta inequívoca: garantizar que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo gocen de su tiempo libre, el deporte y la cultura en idénticas condiciones de igualdad que el resto de la sociedad. Con el respaldo de Afundación, el verano pontevedrés vuelve a demostrar que la verdadera inclusión suena mejor cuando se toca a varias manos.