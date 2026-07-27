Mourente recupera sus históricas fiestas de Santa Margarida tras más de veinte años de ausencia

En la parroquia de Mourente un tema capitaliza buena parte de las conversaciones. Tras más de dos décadas en las que el silencio se apoderó del entorno de la capilla y el carballo centenario perdió el eco de las orquestas, los vecinos han decidido plantarle cara al olvido. La comunidad, empujada por una comisión empeñada en rescatar la memoria compartida del lugar, ha logrado recaudar 21.000 euros a base de trabajo constante para resucitar las históricas fiestas de Santa Margarida, que volverán a celebrarse este fin de semana, el 1 y 2 de agosto.

Atrás quedan más de veinte años de ausencia. Para entender la magnitud de esta vuelta a la vida comunitaria no basta con mirar la cifra económica recaudada céntimo a céntimo; hay que asomarse a la identidad de un pueblo con memoria orgullosa. Mourente, que llegó a funcionar como municipio independiente entre finales de 1841 y 1872, atesora en sus tierras desde vestigios calcolíticos hasta un denso patrimonio que sus habitantes se resisten a ver languidecer.

El esfuerzo colectivo ha dado sus frutos y la comisión ya ha hecho público un programa que combina tradición y verbena. Los actos arrancarán el sábado 1 de agosto con pasacalles matinales. Ya por la tarde, a partir de las 20 horas, el recinto de la fiesta acogerá una degustación gratuita de mejillones, antesala de la gran verbena nocturna que estará amenizada por la orquesta Sinfonía da Coruña y la disco móvil La Duendeneta.

El domingo 2 de agosto, la música volverá a la calle por la mañana con los grupos Os Alegres y O Son da Pedra Meiga. A mediodía se celebrará la misa solemne seguida de procesión y la tradicional sesión vermú, que este año contará con la Banda de Música de Meaño. El broche final a este fin de semana histórico lo pondrá una gran tirada de fuegos a las 14 horas.

Los actos arrancarán el sábado 1 de agosto con pasacalles matinales. A partir de las 20 horas, el recinto de la fiesta acogerá una degustación gratuita de mejillones, antesala de la gran verbena nocturna

El epicentro del reencuentro volverá a ser el atrio de la capilla de Santa Margarida, levantada entre la segunda mitad del siglo XIII y los primeros años del XIV al borde del antiguo camino que enlazaba la parroquia con Pontevedra. Allí, bajo la sombra protectora del Carballo de Santa Margarida —un roble monumental de más de medio milenio de vida, retratado por Castelao y glosado por el Padre Sarmiento—, los vecinos volverán a reunirse como lo hacían sus padres y sus abuelos.

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Juan González Couto, presidente de la comisión organizadora, encabeza un equipo que ha demostrado que el trabajo comunitario puede más que el paso del tiempo. Este fin de semana, la devoción y la celebración compartida devolverán a Mourente una estampa que muchos temían no volver a ver.