Suceso
Encuentran el cuerpo sin vida de una mujer flotando en el río Lérez en Pontevedra
La fallecida tendría una edad de entre 70 y 80 años y fue un particular quien la localizó pasada la medianoche de este lunes
Europa Press
El cuerpo sin vida de una mujer de entre 70 y 80 años ha sido localizado flotando en el río Lérez, a la altura de la Ponte dos Tirantes, esta pasada noche del lunes.
Tal y como han trasladado fuentes del Ayuntamiento de Pontevedra, fue un particular quien aviso del avistamiento del cuerpo, a eso de las 00.22 horas de la noche.
El servicio de bomberos en embarcación procedió a sacarlo del agua y a depositarlo sobre el pantalán, hasta que la ambulancia medicalizada del 061 certificó la muerte judicial.
Según han indicado, se trata de una mujer de entre 70 y 80 años que portaba un bolso en el brazo, aunque sin ningún tipo de documentación en su interior.
Además, han señalado que tampoco consta ninguna desaparición próxima en el tiempo que pueda coincidir con las características observadas.
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