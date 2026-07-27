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Encuentran el cuerpo sin vida de una mujer flotando en el río Lérez en Pontevedra

La fallecida tendría una edad de entre 70 y 80 años y fue un particular quien la localizó pasada la medianoche de este lunes

Ponte dos Tirantes sobre el río Lérez, entorno en el que se localizó el cadáver.

Ponte dos Tirantes sobre el río Lérez, entorno en el que se localizó el cadáver. / Rafa Vázquez

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Europa Press

El cuerpo sin vida de una mujer de entre 70 y 80 años ha sido localizado flotando en el río Lérez, a la altura de la Ponte dos Tirantes, esta pasada noche del lunes.

Tal y como han trasladado fuentes del Ayuntamiento de Pontevedra, fue un particular quien aviso del avistamiento del cuerpo, a eso de las 00.22 horas de la noche.

El servicio de bomberos en embarcación procedió a sacarlo del agua y a depositarlo sobre el pantalán, hasta que la ambulancia medicalizada del 061 certificó la muerte judicial.

Según han indicado, se trata de una mujer de entre 70 y 80 años que portaba un bolso en el brazo, aunque sin ningún tipo de documentación en su interior.

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Además, han señalado que tampoco consta ninguna desaparición próxima en el tiempo que pueda coincidir con las características observadas.

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