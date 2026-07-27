Encuentran el cuerpo sin vida de una mujer flotando en el río Lérez en Pontevedra

El cuerpo sin vida de una mujer de entre 70 y 80 años ha sido localizado flotando en el río Lérez, a la altura de la Ponte dos Tirantes, esta pasada noche del lunes.

Tal y como han trasladado fuentes del Ayuntamiento de Pontevedra, fue un particular quien aviso del avistamiento del cuerpo, a eso de las 00.22 horas de la noche.

El servicio de bomberos en embarcación procedió a sacarlo del agua y a depositarlo sobre el pantalán, hasta que la ambulancia medicalizada del 061 certificó la muerte judicial.

Según han indicado, se trata de una mujer de entre 70 y 80 años que portaba un bolso en el brazo, aunque sin ningún tipo de documentación en su interior.

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Además, han señalado que tampoco consta ninguna desaparición próxima en el tiempo que pueda coincidir con las características observadas.