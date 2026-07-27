Comienza la venta de entradas sueltas para la feria taurina de Pontevedra

La Feria Taurina de la Peregrina 2026 encara una nueva fase. Desde hoy, los aficionados que todavía no cuentan con abono pueden adquirir sus entradas sueltas para asistir a los dos festejos programados este año en la Plaza de Toros de Pontevedra, una edición que llega con un cartel que ha despertado buenas sensaciones entre los seguidores.

La expectación ya se dejó notar durante las primeras horas de apertura de la taquilla. El gerente de la plaza, Servando Rodríguez, se mostró satisfecho con la respuesta inicial y destacó que el primer día de venta suele ser uno de los momentos con mayor movimiento. “Es un primer día muy concurrido, muy bueno”, señaló.

Rodríguez defendió además la composición de un cartel formado por figuras reconocidas y profesionales con una amplia trayectoria. La feria contará con dos tardes de toros: el 8 de agosto, con Diego Urdiales, Sebastián Castella y Daniel Luque, y el 9 de agosto, con Alejandro Talavante, Roca Rey y Marco Pérez.

Precisamente, una de las principales novedades de esta edición es la reducción del número de festejos, pasando de tres jornadas a dos. Una decisión que, según explica el gerente de la plaza, responde a la dificultad de mantener un tercer día con un cartel del mismo nivel. “El tercer día suele coincidir mal y es difícil traer a personas de tanto nivel”, explicó.

La decisión genera opiniones diferentes entre los aficionados, aunque la mayoría de los consultados entiende los motivos. Miguel acudió ayer a comprar entradas para sus familiares después de haber adquirido previamente su propio abono. “Es un buen cartel, son buenas incorporaciones. El precio es muy similar al de otros años”, comenta, aunque reconoce que preferiría recuperar los tres festejos tradicionales, considera comprensible la decisión de reducir la feria. “Entiendo que hayan reducido el número de días, aunque me gustaría que fueran tres como antes”, apunta. Además, recuerda que uno de los toreros anunciados, Marco Pérez, sufrió una cogida recientemente, por lo que habrá que esperar para conocer si podrá participar finalmente en la cita pontevedresa.

Dos aficionados posando con su entradas / Rafa Vázquez

Otros aficionados valoran especialmente que los precios se mantengan respecto a años anteriores. Juan Carlos considera que el cartel “es muy bueno” y asegura que las tarifas son similares a las de la pasada edición. En la misma línea se expresa Carlos, que considera que la reducción a dos jornadas puede incluso favorecer el ambiente en la plaza.

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Luis, otro de los asistentes a la taquilla, comparte esa visión. Aunque reconoce que también preferiría más festejos, cree que la programación actual encaja mejor con la respuesta del público. “Yo solo vendré el sábado, así que no me afecta tanto. El sábado y domingo me parece correcto”, señala.