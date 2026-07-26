Venta de entradas sueltas para la feria taurina de La Peregrina 2026

La plaza de toros de San Roque inicia mañana lunes, 27 de julio, la venta libre de localidades sueltas para la feria de La Peregrina 2026. Tras completarse los días de adquisición preferente y renovación de abonos, el coso pontevedrés abre sus taquillas físicas e interactivas a todo el público para los dos festejos taurinos programados el primer fin de semana de agosto.

Las taquillas de la plaza atenderán de manera presencial de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. Asimismo, los aficionados podrán adquirir sus billetes a través de la plataforma de venta online OficialToro.com. Los precios fijados por la empresa Plazas y Toros S.L. se mueven en un abanico que arranca en los 15 euros de la entrada especial para jóvenes en la grada de sol, hasta los 115 euros que cuesta la barrera numerada de sombra.

En el tendido bajo (filas 1 a 5), los precios se sitúan en 75 euros en sombra, 70 euros en sol y sombra, y 55 euros en sol; mientras que el tendido medio (filas 6 a 10) oscila entre los 45 y los 60 euros. Existen también pases especiales para desempleados (25 euros) y jubilados (40 euros).

El ciclo constará de dos corridas de toros, ambas programadas a las 19 horas. El sábado 8 de agosto se lidiarán seis toros de la divisa de Alcurrucén para un cartel integrado por Diego Urdiales, Sebastián Castella y Daniel Luque.

Al día siguiente, el domingo 9 de agosto, saldrán al ruedo reses de las ganaderías de Victoriano del Río y Toros de Cortés para una terna compuesta por Alejandro Talavante, Andrés Roca Rey y Marco Pérez.

En vísperas de este hito organizativo, el empresario y ganadero Pablo Lozano, responsable de la gestión de la plaza de Pontevedra, ha valorado la preparación de la cita y la elección de los encierros. Sobre la selección de la corrida de Alcurrucén para la apertura de abono, Lozano señala que el criterio se basa en traer lo que ofrece mayor garantía y con un mimo muy especial. «Para nosotros, la corrida de Pontevedra es uno de los grandes objetivos al comienzo de cada temporada; hacemos esa selección previa y, hasta ahora, la verdad es que nos ha ido bastante bien. Queremos seguir en esa línea», explica el empresario.

El ciclo constará de dos corridas de toros, ambas programadas a las 19 horas. El sábado 8 de agosto se lidiarán seis toros de la divisa de Alcurrucén para un cartel integrado por Diego Urdiales, Sebastián Castella y Daniel Luque

La divisa de la casa cuenta con una trayectoria consolidada en la capital del Lérez, un vínculo que el propio Lozano subraya al admitir que, aunque intentan llevar lo mejor de la ganadería a cada plaza, «Pontevedra es la niña de nuestros ojos dentro de su categoría, y procuramos que venga impecablemente representada».

Cuestionado sobre la sostenibilidad del sector y la evolución del campo bravo tras los ajustes sufridos en los últimos años, Lozano apunta que hubo una reducción obligada durante la pandemia, pero matiza que las ganaderías se están moviendo otra vez, poco a poco, hacia los niveles anteriores. Sin embargo, advierte de la exigencia del negocio: «Mantenerlo es un esfuerzo enorme por parte del ganadero, que al final no deja de ser un empresario agrícola. Para que exista esa viabilidad, los resultados en la plaza tienen que acompañar y ayudar».

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Respecto a la segunda corrida del ciclo, que contará con reses de Victoriano del Río, el empresario destaca el momento idóneo que atraviesa el hierro madrileño. «Es la ganadería que tiene ahora mismo el mayor número de toros de Puerta Grande en Madrid… Hoy por hoy se puede decir que tiene un encaste propio. Victoriano del Río es, sin duda, una de las mejores ganaderías que existen en este momento», concluye Lozano.