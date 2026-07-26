La recopilación definitiva de crónicas dedicadas al Celta
'Afouteza celtista' es un popurrí de textos escritos durante años de pasión por el club
M. A.
El escritor Manuel Bragado presentará 'Afouteza celtista' el 28 de julio en el hotel Atlante de Sanxenxo por cortesía de Librería Nos. Esta obra es un compendio de textos de la pluma del editor y maestro celtista, dedicadas al club en el transcurso de las tres últimas décadas.
Fruto de un ojo crítico y de la urgencia por la publicación inmediata, estos fragmentos recuperan episodios históricos del Celta; algunos, ya olvidados: la fundación centenaria; el significado de los colores del vestuario; el carácter sagrado del estadio de Balaídos; la audaz sobriedad en la obtención de grandes trofeos; o su indiscutible competitividad en la Primera División, bautizada como «afouteza», que lo ha convertido en el primer club de fútbol de Galicia seguido en todo el planeta. Definitivamente, textos escritos en tensión y con sentimiento.
El libro contiene un lenguaje con el espíritu didáctico de un profesor, pero sin perder el habla popular viguesa, ni la retranca ni la hipérbole. Bragado, nacido en 1959, es profesor y activista galleguista y cuenta con una gran trayectoria cultural a sus espaldas. Fue director durante veinticuatro años de Edicións Xerais y preside los Premios de la Crítica de Galicia.
Mantiene el blog 'Brétemas' y escribe crónicas de los partidos del Celta, además de haber publicado varios libros sobre la memoria viguesa. En la presentación de esta última obra lo acompañará el autor Antonio Castro Martínez.
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