El Partido Popular critica el «fracaso definitivo» del Gastroespazo de Pontevedra por su escasa ocupación

El proceso de licitación de los puestos de la primera planta del Mercado de Abastos ha encendido las alarmas en el grupo municipal del Partido Popular. El portavoz popular, Rafa Domínguez, considera que el proceso confirma el «fracaso definitivo» del Gastroespazo, uno de los proyectos estrella desplegados en el anterior mandato por el gobierno del regidor Miguel Anxo Fernández Lores. Subraya que las cifras tras el último intento de revitalización dejan una radiografía fría sobre la mesa: solo tres nuevos establecimientos han formalizado su concesión frente a los diez puestos que salieron a concurso a comienzos de este año 2026, manteniendo una treintena de locales completamente cerrados a cal y canto.

Sostiene que insistir en un modelo de concesiones individuales, sumado a la falta de mantenimiento sistemático en las instalaciones públicas, ha evitado la generación de un efecto llamada o de sinergias comerciales en la planta superior. Como consecuencia directa, añade, el recinto continúa mostrando una imagen desangelada que dista del retorno económico y social que exigía la cuantiosa inversión pública desembolsada en su día por el Concello.

Como alternativa a la parálisis que sufre la primera planta de la Plaza, el Partido Popular propone un giro radical en la fórmula de explotación. Su alternativa pasa por licitar la gestión integral de todo el espacio a una empresa especializada que asuma la dinamización, el mantenimiento unificado y la captación de marcas u operadores.

A juicio de Domínguez, este esquema único de gerencia privativa es el que ha demostrado efectividad y viabilidad en otros mercados gastronómicos de referencia en el territorio nacional. Por todo ello, el grupo popular insta al alcalde del BNG a dar explicaciones públicas a los pontevedreses tras prometer un recinto con 36 locales activos que, a día de hoy, languidece sin lograr enganchar la actividad económica de la ciudad.

La situación del Gastroespazo se convierte así en un nuevo punto de fricción política sobre el modelo de desarrollo urbano y comercial del casco histórico. La falta de afluencia constante y el reguero de persianas bajadas amenazan con consolidar el desinterés de los emprendedores, un escenario que los populares atribuyen a la falta de visión del equipo de gobierno local.

Con las tres únicas aperturas previstas para el próximo otoño, el debate sobre el futuro del Mercado de Abastos continuará marcando la agenda municipal y la fiscalización al gobierno de Lores en los próximos meses. El desencanto en el entorno comercial se hace más evidente al comprobar cómo una infraestructura pensada para canalizar el flujo turístico y dinamizar el centro histórico permanece vacía en sus horas centrales.

Desde el Partido Popular insisten en que la inacción municipal no solo lastra las arcas públicas por el coste de mantenimiento de un edificio infrautilizado, sino que perjudica activamente a los pocos comerciantes y hosteleros que apostaron por el proyecto en sus inicios y que hoy se ven aislados en un espacio sin tracción.

El devenir de este enclave emblemático evidencia las dificultades de gestión que, según la oposición, atraviesa el gobierno local para culminar sus grandes promesas de dinamización.

Para el líder de la oposición local, el problema de fondo trasciende la respuesta del sector hostelero y apunta directamente a la incapacidad de gestión del ejecutivo municipal. Domínguez subraya que el grupo popular ya advirtió en 2019 de que la propuesta padecía fallos estructurales de diseño desde sus inicios.

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