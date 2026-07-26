Gastronomía
Moraña se rinde hoy al «carneiro ao espeto» y agota todos los lotes
La Carballeira acoge el multitudinario xantar, mientras que Panorama y América de Vigo cerrarán la jornada con una verbena
H.D.
Moraña se convierte hoy en uno de los grandes focos gastronómicos del verano gallego con la celebración del día central de la LVII Festa do Carneiro ao Espeto. La Carballeira de Santa Lucía acogerá desde las 14.00 horas el tradicional xantar, para el que los lotes de carne se agotaron varias semanas antes, y una intensa programación musical encabezada por The Teta’s Van, América de Vigo y Panorama.
Miles de personas llegadas desde diferentes puntos de Galicia volverán a reunirse alrededor de uno de los platos más singulares de la gastronomía pontevedresa: corderos enteros asados lentamente al espeto. El reparto comenzará a primera hora de la tarde durante una comida multitudinaria que constituye el momento más esperado de esta celebración declarada de interés turístico.
El denominado en la zona «aroma de los años» será de nuevo el protagonista de una fiesta nacida como homenaje a esta preparación tradicional y convertida, tras más de medio siglo de historia, en una de las citas imprescindibles del calendario estival gallego.
La expectación también se refleja en la venta anticipada. Todos los lotes del Xantar do Carneiro ao Espeto están agotados, por lo que quienes no dispongan de reserva tendrán que buscar otras alternativas en los establecimientos de la localidad.
La música tomará el relevo después de la comida. A las 20.00 horas actuará The Teta’s Van en la Carballeira de Santa Lucía. La banda gallega, nacida en 2011, combina versiones de clásicos del rock and roll en inglés y gallego y reivindica el papel de las mujeres en la escena musical.
El concierto forma parte de +Música, un programa provincial dotado con 700.000 euros que llevará 93 actuaciones a 58 municipios pontevedreses durante este año.
El cierre llegará desde las 22.30 horas con América de Vigo y Panorama, que protagonizarán la última gran verbena de la fiesta. Por los escenarios de Moraña también han pasado durante estos días formaciones como El Combo Dominicano y Finisterre.
Moraña se encuentra a unos 20 kilómetros de Pontevedra. El acceso más habitual desde la capital provincial se realiza por la PO-531, mientras que desde Santiago el trayecto pasa por la AP-9 hasta Caldas de Reis.
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