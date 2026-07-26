Detenido un hombre en Pontevedra por agredir a su pareja en plena vía pública

Agentes de la Policía Local de Pontevedra han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de violencia machista tras agredir a su pareja en plena vía pública, en la céntrica plaza Veiga da Eira. Los hechos ocurrieron el pasado día 21, cuando la central policial recibió una alerta informando de un episodio violento entre una pareja en este cónclave del casco urbano.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato los agentes. A su llegada, se entrevistaron con la víctima, quien relató que, en el transcurso de una fuerte discusión, el varón se abalanzó violentamente sobre ella. Según su testimonio, el agresor la inmovilizó, la agarró con firmeza por la cabeza y le presionó el rostro con fuerza.

Los propios funcionarios policiales pudieron constatar in situ la veracidad del relato al observar las marcas y lesiones visibles que la mujer presentaba en el rostro fruto de la agresión.

Durante la intervención, la víctima confesó además que no se trataba de un episodio aislado y que ya había sufrido hechos violentos similares en el pasado a manos de su pareja, mostrando a los agentes pruebas e imágenes almacenadas en su teléfono móvil que acreditaban episodios semejantes previos.

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Ante los hechos descritos y la evidencia de las marcas físicas, los agentes procedieron a la inmediata detención del individuo para su posterior puesta a disposición judicial. Por su parte, una patrulla policial acompañó a la víctima hasta un centro sanitario de la ciudad para recibir atención médica y formalizar el correspondiente parte de lesiones, antes de trasladarla a dependencias policiales para tramitar la denuncia.