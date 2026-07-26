La Alameda de Pontevedra acoge las Xornadas Musicais de San Roque como antesala festiva

El barrio pontevedrés de San Roque calienta motores para la llegada de sus días grandes con el arranque, este lunes 27 de julio, de una nueva edición de sus tradicionales Xornadas Musicais. La Alameda se convertirá a partir de mañana en el epicentro del folclore y la música coral con una programación diseñada para servir de anticipo al calendario festivo estival de la capital del Lérez.

El ciclo dará comienzo con el concierto de Son das Corvaceiras, encargados de inaugurar el certamen, a los que tomará el relevo el martes 28 la formación Voces Amigas de Moraña.

Las actuaciones continuarán a lo largo de la semana con las melodías de Airiños do Mar de Teis y las polifonías del Orfeón Pontis Veteris. El broche de oro a esta cita con la tradición al aire libre lo pondrá la Banda de Música de Pontevedra, que clausurará el programa el viernes 31.

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Desde la organización animan a vecinos y visitantes a disfrutar de estas jornadas estivales que reúnen cada tarde al público en pleno corazón de la ciudad, consolidando a San Roque como la antesala musical imprescindible antes de las grandes celebraciones de agosto.