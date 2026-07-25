Vivenda espera entregar este verano los 74 pisos públicos sorteados hace un año

«Este verano», es decir, en cuestión de semanas. Es el plazo que maneja la Consellería de Vivenda para entregar las llaves de los primeros 74 pisos de promoción pública del barrio de Valdecorvos ya ejecutadas por la Xunta y que se sortearon hace más de un año, en junio de 2025. Fue en marzo de este año cuando la adjudicación fue definitiva y los beneficiarios aguardan desde hace cuatro meses poder entrar en sus nuevos hogares.

De aquella adjudicación a los 74 seleccionados finales, quedó una larga lista de personas en reserva con 105 familias. Se otorgaron 37 pisos para menores de 36 años (diez de dos dormitorios, 25 de tres y dos de cuatro), 33 inmuebles más para familias en general (siete de dos cuartos, 24 de tres y dos de cuatro) y, finalmente, cuatro pisos para personas con movilidad reducida.

Son cuatro edificios para 74 viviendas de promoción pública , garajes, sótanos y locales comerciales ya terminados. El importe de ejecución fue de 14,2 millones de euros, con casi 3,7 millones de euros en ayudas del Ministerio de Transportes a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Fondos de la UE Next Generation.

Además de este inmueble, la Xunta tiene en marcha en la ciudad 227 viviendas públicas más. Ya se adjudicó a Construcciones San José una promoción de 48 pisos por 10,9 millones y otra está en ejecución con 56 hogares, a cargo de Xac y Oresa, por 10,6 millones más. El plan de 48 pisos consta de seis plantas, garaje y varios locales comerciales. Hay otro proyecto pendiente de adjudicar las obras, para 54 pisos más, con nueve empresas que optan a un contrato de 10,7 millones

De este modo, y sin incluir los 132 pisos de Valdecorvos entregados en 2015, junto con unos bajos comerciales que se reconvertirán en viviendas, en fase de licitación por 350.000 euros, el barrio contará con 235 nuevas viviendas, a las que se suman las 53 previstas en Tafisa y las 11 de As Devesas. En la calle Ernestina Otero ya se dispone del proyecto, pero aún no se licitaron las obras, mientras que en As Devesas, en a parda, el plazo para que las empresas presenten sus ofertas de construcción concluye a finales de agosto. El presupuesto inicial es de 2,6 millones.

De este modo, las promociones de Vivenda en Pontevedra suman actualmente 301 pisos públicos, con una inversión total próxima a los 50 millones de euros. Pese a la magnitud de las cifras, apenas servirá para cubrir poco más del 10% de la demanda oficial: casi 2.300 familias.

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Plazo para participar en el suelo de San Mauro

La Xunta prevé abrir en las próximas semanas el plazo para que los propietarios de los terrenos afectados por el proyecto de suelo residencial de San Mauro, decidan si se incorporan al desarrollo urbanístico del futuro barrio. Así lo comentó la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, en una reciente visita a Pontevedra, en la que insistió en que se ofrece a los propietarios la posibilidad de integrarse en el desarrollo mediante una fórmula de colaboración público-privada. Este suelo residencial abarca unas 120 hectáreas y el objetivo es habilitará terrenos para 2.000 viviendas de las que más del 80% serán protegidas y el resto, incluida una zona reservada para viviendas unifamiliares, libres.