Sube el tirón turístico de junio: 3.700 pernoctaciones más que hace un año

El mes de junio comienza a integrarse de manera progresiva en la temporada alta del turismo veraniego, hasta ahora centrada en julio y agosto. Así se pone de manifiesto en los datos aportados ayer por el Instituto Nacional de Estadística sobre la ocupación hotelera en la ciudad el mes pasado. Detecta un aumento del 15% de pernoctaciones con respecto a junio de 2025, hasta las 28.100, una subida que se debe en parte a las competiciones deportivas, como ocurrirá también en septiembre con la final de las Series Mundiales de Triatlón.

Según el INE, en junio pasado llegaron a Pontevedra 18.322 turistas, un 12% más que un año antes, de los que unos ocho mil eran españoles y casi 10.200 eran extranjeros, lo que significa que el 55% de los visitantes eran de otros países. Todos ellos protagonizaron 28.102 pernoctaciones, 3.700 más que en junio de 2025. Y la mitad fueron a cargo de extranjeros.

En Sanxenxo, por su parte, se rozaron en junio los 35.500 turistas en hoteles, con 107.600 pernoctaciones, sin contabilizar las noches en otros establecimientos turísticos, en especial viviendas. En ambos casos también se registra un aumento, si bien en la capital turística de las Rías Baixas domina el visitante español, ya que el origen nacional supone el 80% de todos los turistas.

En cuanto a la estancia media en la capital, fue de 1,54 noches, muy similar a la de doce meses antes, mientras que en Sanxenxo se duplicó esa cifra, hasta las tres noches por turista.

El INE también detalla el número de establecimientos abiertos y el grado de ocupación en junio. En Pontevedra se indica que había 25 hoteles o similares en funcionamiento, lo que suponía 1.308 camas disponibles. Se alcanzó un 70% de ocupación, que llegó al 77% en los fines de semana.

Por su parte, en Sanxenxo había 97 hoteles abiertos, con 7.050 plazas y una ocupación media del 50%, que subió al 63% los fines de semana.

Según los datos de la oficina municipal de información turística, también se certifica un aumento del visitante extranjero. Alemania fue el principal país de procedencia de los turistas internacionales que acudieron durante el pasado mes de junio al puesto de la plaza de España. Este país superó así a Portugal, habitualmente país de origen más frecuente.

Le siguieron Estados Unidos y Francia. La elevada presencia de viajeros estadounidenses constituye uno de los datos más destacados del balance, al situar a Estados Unidos como el tercer mercado internacional durante el mes analizado. También sobresalen los visitantes procedentes del Reino Unido, Italia y Argentina, con 95.

En total, en junio se atendió a 7.609 turistas en el puesto de información municipal, la mayoría de España: 5.896 En cuanto al turismo nacional, Madrid mantiene, como es habitual año tras año, la primera posición. De los 5.896 visitantes españoles contabilizados, 1.611 procedían de esta comunidad autónoma, lo que representa el 27,32 % del total.

Tras Madrid, destacan Andalucía y Cataluña. Andalucía aportó 829 visitantes, un 14,06 %, mientras que Cataluña registró 504, equivalentes al 8,55 %. A continuación se situaron Castilla y León, con 430 turistas; La Rioja, con 361; Galicia, con 355, y el País Vasco, con 343.

Hay que destacar que, desde el punto de vista del sector turístico, el mes de junio ha sido especialmente bueno. En buena parte esto se ha debido a las cifras que suma el Camiño de Santiago en sus dos variantes portuguesas: la tradicional y la de la costa, ya que ambas pasan por Pontevedra.

También a nivel hotelero esto se dejó notar, con ocupaciones sensiblemente mayores que las de otros años. Julio ya está más pendiente de las condiciones meteorológicas.

El Concello de Pontevedra mantiene este verano su programa de visitas guiadas por el centro histórico, una propuesta de aproximadamente una hora y 45 minutos de duración que permite conocer algunos de los principales enclaves patrimoniales y culturales de la ciudad.

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Hasta el 10 de septiembre, las salidas se realizan a las 11.30 y a las 18.30 horas, mientras que los domingos y festivos se ofrece un único recorrido a las 11.30 horas. Entre el 11 y el 30 de septiembre, los horarios pasarán a ser las 11.45 y las 17.30 horas, con salida única a las 11.45 los domingos y festivos.