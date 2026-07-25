El rito de la primera cosecha

El barrio pontevedrés de O Burgo volvió a vivir ayer una de las tradiciones más características de su calendario festivo. La imagen del Santiaguiño recorrió las calles en la procesión para recoger las uvas y el maíz, una costumbre vinculada a la historia local y a la figura del Apóstol Santiago.

Fieles que asistieron al rito de las uvas y el maíz. | RAFA VÁZQUEZ

La comitiva salió después de la misa solemne de las 20 horas y estuvo acompañada por el grupo de gaitas Os de Algures. El recorrido llevó la imagen hasta la casa de la familia Couto, en A Santiña, donde se conservan los frutos asociados a esta singular tradición.

Según la leyenda popular, Santiago habría descansado allí durante su peregrinación y, como agradecimiento por la hospitalidad recibida, habría prometido a sus moradores la primera cosecha del año.

La procesión constituyó uno de los principales actos de la segunda jornada de las Festas de Santiaguiño do Burgo, que comenzaron el jueves y se prolongarán hasta el lunes 27 de julio. El programa combina celebraciones religiosas, pasacalles, actuaciones de música tradicional, verbenas y actividades destinadas al público infantil. Se trata de una fiesta con más de setenta años de trayectoria y estrechamente vinculada a la vida del barrio.

La jornada de ayer comenzó de mañana con un pasacalles del grupo Dous Pontes. Tras la procesión musical, la actividad se trasladó por la noche al recinto ferial, donde la orquesta La Noria estaba anunciada para animar la verbena desde las 22.30 horas. El espacio festivo cuenta este año con alrededor de una veintena de atracciones.

La celebración continúa hoy, festividad de Santiago y Día de Galicia. El programa comenzará a las 12 horas con una misa solemne en Santiaguiño do Burgo, seguida a las 12.45 por una nueva procesión por las calles del barrio. A las 13.00 horas, el grupo Os Alegres se encargará de animar el pasacalles.

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Por la tarde, a partir de las 19.30 horas, actuarán los Gaiteiros das Rías Baixas. La verbena regresará al recinto ferial a las 22.30 horas con el grupo M-5. A medianoche está prevista una gran tirada de fuegos artificiales junto al río Lérez. Un año más, el lanzamiento tendrá lugar al llegar la medianoche en el tramo situado entre los puentes de O Burgo y Santiago, en el que también cada año es uno de los eventos más concurridos del verano festivo.