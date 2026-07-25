Poio activa en agosto dos líneas de autobús entre las parroquias con los descuentos de la Xunta

El municipio activa el próximo mes de agosto de las dos líneas de autobús del servicio municipal «Poio en Ruta», impulsado por el Concello para mejorar los desplazamientos internos y facilitar la conexión entre las parroquias, especialmente en aquellas zonas que hasta ahora carecían de acceso a las líneas de transporte público que atraviesan Poio.

El nuevo servicio nace con el objetivo de «vertebrar el territorio, comunicar todas las parroquias y favorecer que la ciudadanía pueda desplazarse entre los distintos núcleos del municipio sin depender del vehículo privado ni de terceras personas, apostando por una movilidad más sostenible, eficiente y accesible», según subraya el gobierno local.

Las dos líneas de transporte funcionarán de lunes a viernes, siempre en días hábiles. La primera línea partirá de A Barca y recorrerá Ferreirós, Beiro, Anafáns, Lourido, Campelo, O Casal, Os Caños Vilariño, O Sartal, Arís, A Ucha, San Martiño, Fontenla y el Mosteiro de San Xoán.

Durante los meses de julio y agosto saldrá de lunes a viernes a las 9.20 horas, con regreso a las 12.00 horas. Entre septiembre y junio, la salida será a las 9.40 horas y la vuelta a las 12.40 horas.

Por su parte, la segunda línea partirá del Alto de Dorrón y dará servicio a O Pumar, A Publicada, Canturiño, la Iglesia de Samieira, el Camiño Real de Chancelas, la Travesía de Cidrás, Xuviño, O Esperón, O Pereiro, Casalvito, Combarro, A Pinela, A Santiña y de nuevo el Mosteiro de San Xoán.

En los meses de julio y agosto, esta línea saldrá a las 10.10 horas y regresará a las 12.50 horas. Entre septiembre y junio, la salida se adelantará a las 9.40 horas, con regreso previsto para las 12.40 horas.

Las personas usuarias ya pueden adquirir la Tarxeta da Mobilidade de Galicia (TMG) en la oficina de Abanca de Combarro. Posteriormente, podrá recargarse en cualquier de los cajeros de la red de la entidad. Esta tarjeta, de carácter personal, permite reducir el precio del billete de los 1,60 euros hasta los 0,85 euros por trayecto. También con esta tarjeta, las personas mayores de 65 años contarán con bonificaciones que le permitirán hacer 60 viajes gratuitos al mes. Además, las personas menores de 21 años podrán beneficiarse de la Tarxeta Xente Nova, que les permitirá acceder a la misma bonificación.

El alcalde de Poio, Ángel Moldes, destaca que «la puesta en marcha del Poio en Ruta supone un antes y un después en la movilidad de nuestro municipio. Cumplimos con un compromiso adquirido con los vecinos para dar respuesta a una demanda histórica, conectando por primera vez muchas zonas del interior que no contaban con transporte público y facilitando los desplazamientos entre todas las parroquias».

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Moldes explica que el servicio se iniciará con un período de pruebas para analizar su funcionamiento e introducir, si fuera necesario, los ajustes precisos en los recorridos con el objetivo de ofrecer la mejor respuesta posible a las necesidades de la vecindad. «Queremos que sea un servicio útil y eficaz, por el que estaremos atentos a las aportaciones de los usuarios para adaptarlo a la realidad del municipio», añade.