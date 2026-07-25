Más de un millón de euros anuales para perseguir el abandono animal

El pasado 21 de julio fue el Día Mundial del Perro, ocasión que el Centro de Acogida y Protección de Animales (CAAN) aprovechó para concienciar sobre la responsabilidad que supone tener un animal doméstico. En la época estival, la tendencia es que aumenten ligeramente los abandonos y que se produzca un descenso significativo en las adopciones, provocando un momento de crisis en los refugios por la saturación de animales.

La actual administración de la Diputación provincial asegura que la inversión en el CAAN, que existe desde 2013, se incrementó un 37 % respecto a la última partida aprobada por el anterior ejecutivo. Los recursos destinados al centro en los últimos tres años estuvieron dirigidos al equipo médico; un equipamiento valorado en 20.000 euros que incluye un quirófano con mesas accesorias, material quirúrgico y un autoclave, un dispositivo que permite una esterilización en profundidad.

También se dotó al centro de mejores equipos de diagnosis clínica, con material de análisis sanguíneo para resultados más rápidos y precisos, y bombas de infusión que facilitan los tratamientos de los animales hospitalizados. Con otra bolsa de 120.000 euros se pudieron renovar instalaciones y equipamientos, la estación depuradora y los muros exteriores.

En este momento, el gobierno de la Diputación está preparando futuros presupuestos para mejorar los accesos al centro y su zona de aparcamiento y adquirir nuevas herramientas para el laboratorio, con una previsión de más de 100.000 euros.

Estas medidas aseguran unos cuidados mínimos a los animales abandonados o perdidos, pero CAAN insiste en que la prevención del abandono es otra prioridad. Cuentan con un servicio de asesoramiento personal para adopciones; su equipo se encarga de guiar a las personas en su proceso de adopción aconsejando sobre el perfil de perro que más se ajusta a cada situación familiar y residencial.

Las medidas también pasan por llevar un registro de animales. Se realizan labores de control de poblaciones caninas para reducir el número de camadas inesperadas o no deseadas. También se tiene en cuenta la esterilización, que además de la función principal evidente, repercute de forma positiva en el carácter de los animales, evitando peleas y reduciendo el estrés.

Sobre la concienciación, la Diputación realiza campañas didácticas destinadas a los centros de enseñanza, organizando talleres y excursiones. También pone en marcha planes de fomento de la adopción en redes sociales para extender lo máximo posible esta iniciativa.

En lo que va de año, se adoptaron trescientos perros en el CAAN, con un porcentaje del 45 % respecto al número de abandonos. Casi uno de cada dos animales recogidos acaba siendo adoptado. Desde 2023, las cifras se mantienen estables, con variaciones en la tasa debido a que unos años se adopta más o menos y también se registran mayores o menores números de animales abandonados. Como referencia, en 2025 se adoptaron 512 mascotas. Ahora mismo, cerca de doscientos perros esperan su adopción en el refugio.

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El CAAN también se ocupa de los perros perdidos. Cuando recibe un aviso de cualquier caso en los concellos adheridos, activa el servicio de lacería para capturar a los animales. Si se detecta el microchip, se pondrá en contacto inmediatamente con los dueños. En caso contrario, se traslada a los canes al centro. Allí, se revisa su estado de salud, y si no aparece nadie que los reclame en los diez días de plazo por ley se ponen en adopción. Este proceso es gratuito y garantiza la entrega del animal esterilizado, vacunado y desparasitado.