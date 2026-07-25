Carrera
Una Manuel Rosales 10K de récord
Gómez Noya, Alberto Juzdado y otros atletas olímpicos respaldan una carrera de unos 1.350 participantes, duplicando sus cifras en cuatro años
H. D.
La Manuel Rosales 10K de Marín reunirá esta noche a cerca de 1.350 corredores, una cifra récord para una prueba que ha duplicado su participación en apenas cuatro años. La carrera se disputará en la avenida de Ourense, con la meta situada en la calle Almuíña, y estrenará este año un circuito de cinco kilómetros.
Las pruebas infantiles abrirán el programa antes de que, a las 22.00 horas, comience la competición de adultos. La cita contará además con el respaldo de destacados nombres del atletismo y el triatlón español.
Entre los padrinos de esta edición figuran los premios Príncipe de Asturias de los Deportes Alberto Juzdado y Javier Gómez Noya, cinco veces campeón del mundo del triatlón. También estarán los olímpicos Juan Carlos Higuero, Griselda González y Carlos de la Torre, junto al veterano atleta Manuel Rosales, que da nombre a la carrera.
La organización destaca el crecimiento de una prueba ya consolidada en el calendario deportivo. La alcaldesa María Ramallo subrayó «el enorme seguimiento» del running en Marín y el aumento de grupos que utilizan el litoral para correr y entrenar.
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